إنتر ميلان يقيل مدربه ويعين مدرب الناشئين السابق بدلا منه

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أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي مساء أمس الثلاثاء، إقالة مدرب فريقه ستيفانو بيولي من منصبه وإسناد المسئولية لستيفانو فيكي مدرب فريق الناشئين السابق ليقود الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية أن إدارة النادي أقالت بيولي الذي تعاقدت معه في الثامن من نوفمبر الماضي، بسبب تحقيقه نقطة وحيدة في ست مباريات شهدت ثلاث هزائم متتالية.

وأوضح النادى فى بيان رسمي مساء أمس تم إقاله ستيفانو بيولي وجهازه الفني كمسئولين عن الفريق الأول، ويتوجه الإنتر بالشكر لستيفانو على العمل الذي تم إنجازه خلال الأشهر الستة الماضية في موسم صعب".

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ويعد فيكي هو خامس مدرب يتولى مسئولية إنترميلانو هذا الموسم بعد إقالة كل من روبرتو مانشيني والهولندي فرانك دي بوير وستيفانو فيكي وبيولي .

ويحتل الـ(نيراتزوري) المركز السابع حاليا في الدوري الإيطالي، ولا يزال بإمكانه حجز أحد المقاعد المؤهلة للدوري الأوروبي إذا ما تمكن من إزاحة جاره اللدود إيه سي ميلان.