عامر: لا يوجد استثناءات.. جميع الأندية ستُجري انتخاباتها قبل 15 ديسمبر

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أكد المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن جميع الأندية دون استثناء، ستجري انتخاباتها بحد أقصى 15 ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أنه بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الرياضة الجديد، المتوقع له خلال أيام، ستقوم الأندية بعمل إعادة إشهار، ثم تدعو لعقد جمعية عمومية خاصة لمناقشة اللوائح.

وأضاف «عامر»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة أمس الثلاثاء، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه مدحت شلبي، على قناة oN sport، أن آخر جمعية عمومية لمناقشة اللوائح ستكون في أكتوبر المقبل، تدعو بعدها للانتخابات بموعد أقصاده 15 ديسمبر 2017.