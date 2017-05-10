فيديو| عبد الحفيظ يوضح إمكانية بيع أجاي.. وهل يعود إيفونا؟

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني للفريق سيقوم بعمل تقييم عقب نهاية الموسم الحالي، للوقوف على احتياجاته للموسم الجديد، لأنه يفكر في المستقبل دائمًا.

وأضاف «عبد الحفيظ»، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة dmc sports، أن هناك مرحلة تطوير يمر بها اللاعب من فترة لأخرى، ضاربًا المثل بأحمد الشيخ، المعار لمصر المقاصة، الذي لم يظهر بنفس المستوى في الموسم الماضي.

شاهد أيضا

وعن الجابوني ماليك إيفونا، أكد «عبد الحفيظ»، أنه إضافة كبيرة للغاية، لكن هناك أرقام مالية على أرض الواقع يجب أن نضعها في حساباتنا، موضحًا أن النادي حتى الآن لم يتلق عرضًا رسميًا من أحد الأندية الصينية لضم النيجيري جونيور أجاي، وأن حسم هذه الأمور سيكون عقب نهاية الموسم الجاري.