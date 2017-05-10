أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - عمرو عز " موديل " ... هل الموديل عبارة عن مجرد شماعة فقط -
ملاعب ONsport: الزمالك يختار أحمد مرتصى رئيسا لبعثة الفريق أمام الأهلي الليبي -
«فرحنا لفرحتكم».. نجوم الفن والإعلام يهنئون تيم حسن ووفاء الكيلاني -
السفيرة عزيزة - محمد مدحت " مستر إيجيبت " ... مواصفات ملك الجمال وكيف يتم إختياره -
ملاعب ONsport: الأهلي يسافر برج العرب غدا استعدادا للقاء زناكو -
السفيرة عزيزة - النجمة / هالة صدقي تقدم ملك جمال مصر محمد مدحت " مستر إيجيبت " بطريقة مختلفة -
ملاعب ONsport: البدري يلمح للرحيل عن الأهلي بنهاية يوليو -
بالصور.. إزالة 13 حالة تعدّ على أراض زراعية بدمنهور -
بالصور.. أساتذة وطلاب "السياحة والفنادق" يزورون مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر -
محافظ سوهاج يهدّد بسحب العربات الذكية من المخالفين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

فيديو| عبد الحفيظ يوضح إمكانية بيع أجاي.. وهل يعود إيفونا؟

Google+ Print
فيديو| عبد الحفيظ يوضح إمكانية بيع أجاي.. وهل يعود إيفونا؟ فيديو| عبد الحفيظ يوضح إمكانية بيع أجاي.. وهل يعود إيفونا؟

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني للفريق سيقوم بعمل تقييم عقب نهاية الموسم الحالي، للوقوف على احتياجاته للموسم الجديد، لأنه يفكر في المستقبل دائمًا.

وأضاف «عبد الحفيظ»، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة sports، أن هناك مرحلة تطوير يمر بها اللاعب من فترة لأخرى، ضاربًا المثل بأحمد الشيخ، المعار لمصر المقاصة، الذي لم يظهر بنفس المستوى في الموسم الماضي.

شاهد أيضا

وعن الجابوني ماليك إيفونا، أكد «عبد الحفيظ»، أنه إضافة كبيرة للغاية، لكن هناك أرقام مالية على أرض الواقع يجب أن نضعها في حساباتنا، موضحًا أن النادي حتى الآن لم يتلق عرضًا رسميًا من أحد الأندية الصينية لضم النيجيري جونيور أجاي، وأن حسم هذه الأمور سيكون عقب نهاية الموسم الجاري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| وزير التموين: الدواجن بـ30 جنيهًا واللحوم بـ70 في رمضان

فيديو| وزير التموين: الدواجن بـ30 جنيهًا واللحوم بـ70 في رمضان

فيديو| التموين: تدوين الأسعار على السلع في يونيو المقبل

فيديو| التموين: تدوين الأسعار على السلع في يونيو المقبل

فيديو وصور| مانشستر يونايتد يكشف عن قميصه الاحتياطي للموسم المقبل

فيديو وصور| مانشستر يونايتد يكشف عن قميصه الاحتياطي للموسم المقبل

8 الصبح - بالفيديو | إذاعة 90.90 تفوز بأفضل إذاعة فى الشرق الأوسط

8 الصبح - بالفيديو | إذاعة 90.90 تفوز بأفضل إذاعة فى الشرق الأوسط