أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - عمرو عز " موديل " ... هل الموديل عبارة عن مجرد شماعة فقط -
ملاعب ONsport: الزمالك يختار أحمد مرتصى رئيسا لبعثة الفريق أمام الأهلي الليبي -
«فرحنا لفرحتكم».. نجوم الفن والإعلام يهنئون تيم حسن ووفاء الكيلاني -
السفيرة عزيزة - محمد مدحت " مستر إيجيبت " ... مواصفات ملك الجمال وكيف يتم إختياره -
ملاعب ONsport: الأهلي يسافر برج العرب غدا استعدادا للقاء زناكو -
السفيرة عزيزة - النجمة / هالة صدقي تقدم ملك جمال مصر محمد مدحت " مستر إيجيبت " بطريقة مختلفة -
ملاعب ONsport: البدري يلمح للرحيل عن الأهلي بنهاية يوليو -
بالصور.. إزالة 13 حالة تعدّ على أراض زراعية بدمنهور -
بالصور.. أساتذة وطلاب "السياحة والفنادق" يزورون مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر -
محافظ سوهاج يهدّد بسحب العربات الذكية من المخالفين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. أسعار

سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 10/5/2017 فى مصر

Google+ Print
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 10/5/2017 فى مصر سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 10/5/2017 فى مصر

سمر العشري

توقفت عملية البيع بالأسواق بعد الزيادة الكبيرة التي لحقت بسوق الحديد مع مطلع شهر مارس والتى تسببت فى حالة من الكساد فى السوق بالنسبة إلى عملية البيع والشراء، كما انخفضت فى الأيام السابقة أسعار المواد الخام العالمية والتى كان متوقع بعد ذلك أن تؤثر هذه الانخفاضات على أسعار الحديد فى مصر.
 

سعر الحديد اليوم الأربعاء :

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر
حديد عز 9630 جنيه 9630 جنيه
حديد بشاي 9600 جنيه 9600 جنيه
حديد العتال 9500 جنية 9500 جنية
حديد عطيه 9500 جنيه 9500 جنيه
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد المراكبي 9450 جنيه 9450 جنيه
حديد المصريين 9520 حنيه 9520 حنيه
حديد المعادي غير متاح غير متاح
مصر الكومي غير متاح غير متاح
حديد العشري 9400 جنيه 9400 جنيه
حديد الجيوشي 9400 جنيه 9400 جنيه
حديد ستيل 9400 جنيه

9400 جنيه
 
سعر الأسمنت اليوم الأربعاء :
 
الشركة إسم المنتج السعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 698 جنيه
أسمنت النصر النصر 683 جنيه
أسمنت اسيوط المهندس 740 جنيه
الفهد الفهد غير متاح
شركة صناعات مواد البناء التعمير 688 جنيه
أسمنت أسيك المنيا أسيك 700 جنيه
أسمنت حورس حورس 690 جنيه
أسمنت النهضة الصخرة 683 جنيه
أسمنت وادي النيل المصري 693 جنيه
لافارج للأسمنت المخصوص 698 جنيه

أسمنت ميدكوم اسوان

 أسوان 733 جنيه
أسمنت العريش العسكري 688 جنيه
أسمنت سيناء سيناء 673 جنيه
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 698 جنيه
السويس للأسمنت السويس 698 جنية
أسمنت بورتلاند طرة طرة 703 جنية
أسمنت تكنو تكنو 680 جنية
أسمنت حلوان حلوان 703 جنية
أسمنت شورى شورى 698 جنية
مصر بني سويف مصر بني سويف 705 جنية
السويدي السويدي 688 جنية
جنوب الوادي جنوب الوادي 690 جنية
مصر للأسمنت قنا المسله 683 جنية

 

المصدر : مصر 365 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - النجمة / هالة صدقي تقدم ملك جمال مصر محمد مدحت " مستر إيجيبت " بطريقة مختلفة

السفيرة عزيزة - النجمة / هالة صدقي تقدم ملك جمال مصر محمد مدحت " مستر إيجيبت " بطريقة مختلفة

قلق إسرائيلي من منح «إسماعيل هنية» حرية الحركة عبر مصر

قلق إسرائيلي من منح «إسماعيل هنية» حرية الحركة عبر مصر

«تطوير المناطق العشوائية» يمثل مصر في مؤتمر «إدارة التكاليف المالية»

«تطوير المناطق العشوائية» يمثل مصر في مؤتمر «إدارة التكاليف المالية»

الأخبار - قمة مصرية كينية بين الرئيس السيسي وكينياتا لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإفريقية

الأخبار - قمة مصرية كينية بين الرئيس السيسي وكينياتا لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإفريقية