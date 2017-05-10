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انخفاض جديد في سعر الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2017 بالصاغة في مصر

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انخفاض جديد في سعر الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2017 بالصاغة في مصر انخفاض جديد في سعر الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2017 بالصاغة في مصر

سمر العشري

تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك  المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244  .

سعر الذهب اليوم الأربعاء  :

السعر العالمي : 1,217.69 دولار أمريكي.

الوحدة بالجنيه المصري
قد تختلف الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 699 إلى 702
عيار 22 641 إلى 643
عيار 21 612 إلى 614
عيار 18 525 إلى 526
عيار 14 408 إلى 409
عيار 12 350 إلى 351
الاونصة 21,752 إلى 21,823
الجنيه الذهب 4,896 إلى 4,912
الكيلو 699,429 إلى 701,714
 

 

المصدر : مصر 365

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