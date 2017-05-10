انخفاض جديد في سعر الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2017 بالصاغة في مصر

سمر العشري

تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244 .

سعر الذهب اليوم الأربعاء :

السعر العالمي : 1,217.69 دولار أمريكي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 699 إلى 702 عيار 22 641 إلى 643 عيار 21 612 إلى 614 عيار 18 525 إلى 526 عيار 14 408 إلى 409 عيار 12 350 إلى 351 الاونصة 21,752 إلى 21,823 الجنيه الذهب 4,896 إلى 4,912 الكيلو 699,429 إلى 701,714

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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