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خبيرة في «سياسات المجتمع»: الأسرة المتوسطة اندسرت بسبب ارتفاع الأسعار

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خبيرة في «سياسات المجتمع»: الأسرة المتوسطة اندسرت بسبب ارتفاع الأسعار خبيرة في «سياسات المجتمع»: الأسرة المتوسطة اندسرت بسبب ارتفاع الأسعار

التحرير

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قالت الدكتورة ثابت، الخبيرة في شئون سياسات المجتمع، إنه يجب علي الجميع العمل من أجل مواجهة مؤشرات الفقر، لافتة إلى أن التدريب في المدارس الحكومية على الحرف سيقلل من معدلات البطالة. 

وأضافت شيرين، في مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه عمرو عبد الحميد، علي فضائية «تن»، أن الاقتصاد الموزاي في أكبر من اقتصاديات دول أخري كبرى مجاورة، مشيرة إلى أنه يجب العمل علي توفير الأمان من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

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وأكدت أن مستوي الفقر في مصر يفوق ال27% الصادرة عن وزارة التضامن، موضحة أن الأسرة المتوسطة داخل المجتمع اندسرت بسبب ارتفاع الأسعار.

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التحرير

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