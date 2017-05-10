فيديو| فتاة تأكل «الطوب الأحمر» لـ«التسلية»: طعمه حلو

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تناولت الإعلامية ريهام سعيد حالة فتاة تأكل «الطوب الأحمر»، منذ أن كان عمرها 12 عامًا، لـ«التسلية»، على حد تعبيرها.

وأوضحت الفتاة خلال برنامج «صبايا الخير»، المُذاع على فضائية «النهار»، أنها كانت تأكل طبقة الدهان، والطبقة البيضاء التي تليها وصولا إلى الطوب الأحمر، لـ«التسلية»، منوهة بأن طعمه «جميل وحلو»، مشيرة إلى أنها ذهبت إلى طبيب نفسي وشخص حالتها كحالة نفسية فقط، وطبيب آخر قال أنها تعاني من نقص كالسيوم.

ولفتت إلى أنها تأكله طول الوقت في أي مكان، قائلة: «في أي حتة حتى لو في الشارع طول الوقت جعانة أو مش جعانة بأكل.. لو لاقيت طوب أحمر في الأرض بأخذه وبأكله لحد ما يدوب في بوقي».

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في نفس السياق، قالت الإعلامية ريهام سعيد، إن هناك ظواهر عجز الطب عن تفسيرها، مؤكدة أنها سوف تعرض حالة هذه الفتاة على أطباء نفسيين لتوضيحها وشرحها والوصول إلى تشخيص صحيح بشأنها والوصول إلى العلاج السليم والصحيح لهذه الفتاة، قائلة: «هنعرضها على أكبر طبيب نفسي ويا رب يكون في تشخيص نفسي.. وأرجوا من أي طبيب نفسي يفسر لي الحالة وإحنا هنتكفل بها ماديا ومعنويا وتكاليف سفرها من الإسكندرية إلى القاهرة».