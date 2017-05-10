أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - عمرو عز " موديل " ... هل الموديل عبارة عن مجرد شماعة فقط -
ملاعب ONsport: الزمالك يختار أحمد مرتصى رئيسا لبعثة الفريق أمام الأهلي الليبي -
«فرحنا لفرحتكم».. نجوم الفن والإعلام يهنئون تيم حسن ووفاء الكيلاني -
السفيرة عزيزة - محمد مدحت " مستر إيجيبت " ... مواصفات ملك الجمال وكيف يتم إختياره -
ملاعب ONsport: الأهلي يسافر برج العرب غدا استعدادا للقاء زناكو -
السفيرة عزيزة - النجمة / هالة صدقي تقدم ملك جمال مصر محمد مدحت " مستر إيجيبت " بطريقة مختلفة -
ملاعب ONsport: البدري يلمح للرحيل عن الأهلي بنهاية يوليو -
بالصور.. إزالة 13 حالة تعدّ على أراض زراعية بدمنهور -
بالصور.. أساتذة وطلاب "السياحة والفنادق" يزورون مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر -
محافظ سوهاج يهدّد بسحب العربات الذكية من المخالفين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم

اشتباكات دامية بالأسلحة النارية بدمياط والشرطة تدفع بتشكيلات أمنية للسيطرة على الأوضاع والدفع بعدد من سيارات الإسعاف

Google+ Print
اشتباكات دامية بالأسلحة النارية بدمياط والشرطة تدفع بتشكيلات أمنية للسيطرة على الأوضاع والدفع بعدد من سيارات الإسعاف اشتباكات دامية بالأسلحة النارية بدمياط والشرطة تدفع بتشكيلات أمنية للسيطرة على الأوضاع والدفع بعدد من سيارات الإسعاف

منذ قليل ومع بزوغ فجر اليوم الأربعاء، وقعت عنيفة بالأسحلة النارية منذ قليل، وذلك في قرية أم الرضا بمركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط، وكنت الاشتباكات دامية بين أفراد عائلتين بالقرية المذكورة،

وعلى الفور هرعت قوات الأمن والتي عززت قواتها بتشكيلات أمنية إلى مكان الحادث للسيطرة على الأحداث، والتي أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص بعد إصابتهم بأعيرة نارية نتيجة الإطلاق الكثيف للرصاص الحي والخرطوش.

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى موضع الاشتباكات
وتم تحويل المصابين إلى مستشفى جامعة الأزهر وهم:
جودت.م” 36 سنة، مصاب بطلق ناري أعلى الأذن اليُمنى.
عوض.م” 25 سنة، مصاب بخرطوش في الوجه والصدر.
أحمد.ي” 28 سنة، مصاب بخرطوش في القدم.
وحُرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.

 

 

المصدر : فايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - النجمة / هالة صدقي ... يا بنات ملك جمال مصر لسة سنجل في أمل قولوا يارب

السفيرة عزيزة - النجمة / هالة صدقي ... يا بنات ملك جمال مصر لسة سنجل في أمل قولوا يارب

السفيرة عزيزة - النجمة / هالة صدقي تقدم ملك جمال مصر محمد مدحت " مستر إيجيبت " بطريقة مختلفة

السفيرة عزيزة - النجمة / هالة صدقي تقدم ملك جمال مصر محمد مدحت " مستر إيجيبت " بطريقة مختلفة

قلق إسرائيلي من منح «إسماعيل هنية» حرية الحركة عبر مصر

قلق إسرائيلي من منح «إسماعيل هنية» حرية الحركة عبر مصر

«تطوير المناطق العشوائية» يمثل مصر في مؤتمر «إدارة التكاليف المالية»

«تطوير المناطق العشوائية» يمثل مصر في مؤتمر «إدارة التكاليف المالية»