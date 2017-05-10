اشتباكات دامية بالأسلحة النارية بدمياط والشرطة تدفع بتشكيلات أمنية للسيطرة على الأوضاع والدفع بعدد من سيارات الإسعاف

سمر العشري

منذ قليل ومع بزوغ فجر اليوم الأربعاء، وقعت عنيفة بالأسحلة النارية منذ قليل، وذلك في قرية أم الرضا بمركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط، وكنت الاشتباكات دامية بين أفراد عائلتين بالقرية المذكورة،

وعلى الفور هرعت قوات الأمن والتي عززت قواتها بتشكيلات أمنية إلى مكان الحادث للسيطرة على الأحداث، والتي أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص بعد إصابتهم بأعيرة نارية نتيجة الإطلاق الكثيف للرصاص الحي والخرطوش.

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى موضع الاشتباكات

وتم تحويل المصابين إلى مستشفى جامعة الأزهر وهم:

جودت.م” 36 سنة، مصاب بطلق ناري أعلى الأذن اليُمنى.

عوض.م” 25 سنة، مصاب بخرطوش في الوجه والصدر.

أحمد.ي” 28 سنة، مصاب بخرطوش في القدم.

وحُرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.

المصدر : مصر فايف