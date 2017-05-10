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فيديو| المنتخب يكشف موعد معسكر تونس

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فيديو| المنتخب يكشف موعد معسكر تونس فيديو| المنتخب يكشف موعد معسكر تونس

التحرير

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قال أسامة نبيه، المدرب العام للمنتخب الوطني، إن معسكر الفريق استعدادًا لمواجهة تونس، في افتتاح تصفيات بطولة الأمم الإفريقية 2019، سينطلق يوم 5 يونيو المقبل، وفقًا للأجندة الدولية، بوجود جميع اللاعبين المحليين والمحترفين.

وأضاف «نبيه» خلال مداخلة هاتفية بقناة sports، أن الباب مفتوح لجميع اللاعبين، مؤكدًا أن الجهاز الفني يتابع لاعبي منتخب المحليين، خاصة أنه يضم أبرز عناصر الدوري المصري.

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وتابع مدرب الفراعنة، جميع اللاعبين المحترفين سينهون موسمهم مع أنديتهم خلال الأيام المقبلة، وسيدخلون في فترة راحة سلبية لنحو 10 أيام، قبل الانضمام للمعسكر، حتى يتمكنوا من استعادة لياقتهم.

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التحرير

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