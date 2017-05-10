فيديو| أيمن يونس: «مايوكا صدمة.. ماعرفش دخل الزمالك إزاي»

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قال أيمن يونس، لاعب نادي الزمالك السابق، إنه يعتبر تواجد الزامبي إيمانويل مايوكا «صدمة»، مشيرًا إلى أنه لا يملك أي إمكانيات تؤهله لذلك، معلقًا «أنا ماعرفش ده يدخل نادي الزمالك إزاي، دة مش رأس حربة».

وتابع يونس، خلال حلقة أمس الثلاثاء، من برنامج «مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة oN sport، «فيه لاعب محترف بقاله 4 شهور كل الشغل اللي بيعمله تخسيس، عمرك شفت لاعب كرة محترف في أي بلد بالعالم يتعامل مع وزنه بهذه الطريقة المستهترة التي تثير الأعصاب، إزاي الراجل ده دخل نادي الزمالك».