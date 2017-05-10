فيديو| جمال عبد الحميد| مرتضى أفضل رئيس نادي.. «وحسام حسن ماخدش حقه»

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قال جمال عبد الحميد، نجم نادي الزمالك السابق، إن مرتضى منصور، أفضل رئيس نادي في مصر، مشيدًا بالمهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، ومحمد عبد السلام، رئيس مصر المقاصة.

وأضاف «عبد الحميد»، خلال لقائه بحلقة أمس الثلاثاء، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة dmc sports، أن الأهلي هو أفضل فريق مصري حاليًا، مضيفًا أن تدهور مستوى الزمالك هذا الموسم، يأتي بسبب اللاعبين والمدير الفني، لأن مجلس الإدارة قام بتوفير عوامل النجاح.

وتابع، أن حسام البدري، هو أفضل مدير فني في مصر، مؤكدًا أن حسام حسن، لم يحصل على حقه بتدريب المنتخب الأول أو الأوليمبي، عكس ما حدث مع هاني رمزي زميله في جيل كأس العالم 1990، كما أن هشام يكن، مدافع المنتخب حينها هو أكثر النجوم تعرضًا للتجاهل.