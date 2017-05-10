أهالي بدمياط يعثرون على رضيعة داخل "كرتونة"

دمياط - محمد إبراهيم:

عثر أهالي من منطقة تقسيم "أبو زيد" على الطريق الساحلي (دمياط - بورسعيد)، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، على طفلة رضيعة داخل كرتونة، تبكي بشكل هستيري.

وقد أبلغ الأهالي قوات النجدة التي حضرت للتحقيق في الواقعة واستلام الرضيعة التي كانت تبكي بشكل هيستيري.

ولم يعد مشهد العثور على رضيع في أحد شوارع محافظة دمياط أمرًا غريبًا نظرًا لتكراره خلال الفترة الأخيرة، إذ عثر الأهالي في المجاورة السادسة بمدينة دمياط الجديدة، أواخر مارس الماضي، على طفلة رضيعة قرب بوابة أحد المنازل. وكانت ملفوفة ببطانية وصحتها العامة جيدة.

كما عثر قبل ذلك على رضيع بمنطقة ميدان سرور في مدخل أحد العمارات السكنية بالقرب من مجمع المصالح الحكومية، وجرى إيداع الطفل مركز الرعاية والأمومة بمستشفى قسم أول.