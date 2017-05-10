أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - عمرو عز " موديل " ... هل الموديل عبارة عن مجرد شماعة فقط -
ملاعب ONsport: الزمالك يختار أحمد مرتصى رئيسا لبعثة الفريق أمام الأهلي الليبي -
«فرحنا لفرحتكم».. نجوم الفن والإعلام يهنئون تيم حسن ووفاء الكيلاني -
السفيرة عزيزة - محمد مدحت " مستر إيجيبت " ... مواصفات ملك الجمال وكيف يتم إختياره -
ملاعب ONsport: الأهلي يسافر برج العرب غدا استعدادا للقاء زناكو -
السفيرة عزيزة - النجمة / هالة صدقي تقدم ملك جمال مصر محمد مدحت " مستر إيجيبت " بطريقة مختلفة -
ملاعب ONsport: البدري يلمح للرحيل عن الأهلي بنهاية يوليو -
بالصور.. إزالة 13 حالة تعدّ على أراض زراعية بدمنهور -
بالصور.. أساتذة وطلاب "السياحة والفنادق" يزورون مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر -
محافظ سوهاج يهدّد بسحب العربات الذكية من المخالفين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

أهالي بدمياط يعثرون على رضيعة داخل "كرتونة"

Google+ Print
أهالي بدمياط يعثرون على رضيعة داخل "كرتونة" أهالي بدمياط يعثرون على رضيعة داخل "كرتونة"

مصراوي Masrawy

مديرية أمن دمياط

دمياط - محمد إبراهيم:
عثر أهالي من منطقة تقسيم "أبو زيد" على الطريق الساحلي (دمياط - بورسعيد)، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، على طفلة رضيعة داخل كرتونة، تبكي بشكل هستيري.

وقد أبلغ الأهالي قوات النجدة التي حضرت للتحقيق في الواقعة واستلام الرضيعة التي كانت تبكي بشكل هيستيري.

ولم يعد مشهد العثور على رضيع في أحد شوارع محافظة دمياط أمرًا غريبًا نظرًا لتكراره خلال الفترة الأخيرة، إذ عثر الأهالي في المجاورة السادسة بمدينة دمياط الجديدة، أواخر مارس الماضي، على طفلة رضيعة قرب بوابة أحد المنازل. وكانت ملفوفة ببطانية وصحتها العامة جيدة.

كما عثر قبل ذلك على رضيع بمنطقة ميدان سرور في مدخل أحد العمارات السكنية بالقرب من مجمع المصالح الحكومية، وجرى إيداع الطفل مركز الرعاية والأمومة بمستشفى قسم أول.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. إزالة 13 حالة تعدّ على أراض زراعية بدمنهور

بالصور.. إزالة 13 حالة تعدّ على أراض زراعية بدمنهور

بالصور.. أساتذة وطلاب "السياحة والفنادق" يزورون مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

بالصور.. أساتذة وطلاب "السياحة والفنادق" يزورون مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

محافظ سوهاج يهدّد بسحب العربات الذكية من المخالفين

محافظ سوهاج يهدّد بسحب العربات الذكية من المخالفين

بالصور- وزير الثقافة يعلن إعادة إصدار "مجلة السفور".. ويؤكد: مهدت لثورة 1919

بالصور- وزير الثقافة يعلن إعادة إصدار "مجلة السفور".. ويؤكد: مهدت لثورة 1919