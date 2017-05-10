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بالتفصيل || أماكن شراء التكييف بالتقسيط في مصر والشروط المطلوبة

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بالتفصيل || أماكن شراء التكييف بالتقسيط في مصر والشروط المطلوبة بالتفصيل || أماكن شراء التكييف بالتقسيط في مصر والشروط المطلوبة

يتجه الكثيرون الآن ومع ارتفاع حرارة الجو وأيضا ارتفاع الأسعار، إلى البحث عن أماكن شراء التكييف بالتقسيط في ، وذلك بسبب التكييف الباهظة، والتي أصبح من الصعب على الكثيرون دفع تلك المبالغ للحصول على جهاز تكييف، وفي نفس الوقت حرارة الطقس الشديدة تدفع الجميع للبحث عن طريقة للحصول على تكييف، ولكن بالتقسيط المريح وإليكم بعض الأماكن التي يمكنكم الذهاب إليها لشراء تكييف بالتقسيط.

أماكن شراء تكييف بالتقسيط والشروط المطلوبة

بي تك B.TECH

يمكنك الذهاب إلى فروع بي تك وسوف تجد هناك العديد من الماركات، وسوف تقدم لك نظام التقسيط على 12 شهر أو 24شهر، بجانب يجب توفير ضامن و تقديم بعض الأوراق وهي:

أماكن شراء التكييف بالتقسيط في مصر
أماكن شراء التكييف بالتقسيط في مصر

الأوراق المطلوبة

  • صور من بطاقتك الشخصية، وأيضا بطاقة الضامن.
  • إيصال دفع فاتورة كهرباء يجب أن يكون حديث، وخاص بسكنك الحال.
  • بيانات عن طبيعية دخلك وللحصول على تفاصيل أكثر يمكنكم الذهاب إلى أحد فروع بي تك القريبة، أو الاتصال على رقم 19966 وهو خاص بخدمة العملاء.

البنك التجاري الدولي “بنك CIB”

يقدم بنك CIB لعملائه خدمات التقسيط، وذلك بدون فوائد وهذا النظام يخص عملاء الفيزا، لذلك يجب أن تحصل على فيزا أولا، وسوف تقيدك الفيزا بمجموعة معينة من المتاجر التي تتعامل معها، مثل فريش وإليكتروستار، وسوف تتراوح مدة التقسيط مابين 6 أشهر إلى 10 اشهر.

أماكن شراء التكييف بالتقسيط في مصر
أماكن شراء التكييف بالتقسيط في مصر

 شركة يونيون اير

تقدم  يونيون اير خدمات التقسيط لعملائها، من خلال منافذ البيع المختلفة.

أماكن شراء التكييف بالتقسيط في مصر
أماكن شراء التكييف بالتقسيط في مصر

شروط التقسيط

  • يجب الحصول على استمارة للاستعلام من فرع الشركة، وهي بالمجان.
  • سوف يحضر مندوب لمنزلك، من أجل إنهاء التعاقد.
  • تنتهي الإجراءات خلال 24 ساعة.
  • القسط الشهري يتم الحصول علية من المنزل.
  • يجب أن يقدم العميل صورة بطاقة شخصية، وأيضا صورة بطاقة الضامن.
  • تقديم إيصال فاتورة كهرباء أو غاز، ويجب أن تكون حديثة.
  • صورة من عقد إيجار المنزل سواء كانت قديمة أو حديثة، ولمعرفة التفصيل يمكنكم الاتصال على 19012

 

 

 

المصدر : مصر فايف

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