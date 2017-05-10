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رجل أعمال شهير يطلق الرصاص الحي على شقيق أحد نواب مجلس الشعب

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رجل أعمال شهير يطلق الرصاص الحي على شقيق أحد نواب مجلس الشعب رجل أعمال شهير يطلق الرصاص الحي على شقيق أحد نواب مجلس الشعب

المكان محافظة كفر الشيخ وبالتحديد في مدينة فوه، حدثت واقعة غريبة من شخص من المفترض أن يكون قدوة وإذا هناك بينه وبين أحد الأشخاص خلاف، فيجب أن يحل بالطرق القانونية وليس بالسلاح، فنحن في بلد القانون.

حيث قام رجل أعمال يدعى “أ. ب” بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي، تجاه شقيق أحد أعضاء مجلس النواب ويدعى “سعيد. ح. س”بسبب خلاف نشب بينهما، وقام الضحية بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيقات.

وأكدت التحريات الأولية أن رجل الأعمال أطلق النيران من سلاح نارى كان بحوزته على شقيق عضو مجلس النواب، لكنه لم يصب بأذى وألقى القبض على المتهم، وتحرر محضر رقم 8238 بالواقعة، وسوف يعرض الطرفين على النيابة.

 

 

 

المصدر : فايف

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