بالصور || «#جيشنا_عقيدته_النصر» يزلزل «تويتر» .. «رجال لا يهابون الموت»..«وقت الجد مفيش شعب كلنا جيش»

سمر العشري

دشن مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، هاشتاجًا جديدًا يحمل اسم «#جيشنا_عقيدته_النصر»، جاء ضمن الموضوعات الأكثر تداولًا عبر الموقع.

وعبر رواد «تويتر»، عن فخرهم واعتزازهم بالقوات المسلحة المصرية، من خلال الهاشتاج، كما تداولوا صور إنجازات الجيش المصري في سيناء التي ينشرها المتحدث العسكري من وقت لآخر.

رجال لا يهابون الموت

وقالت هيام: «نحن لا نخون ولا نطعن ويشهد علينا التاريخ نحن رجال كتبنا العهد بدمائنا أن نحمي بأرواحنا الوطن، لن تنالوا من رجال لا يهابون الموت»، وعلق محمود: «اللي عنده جيش زي جيشنا ييجي ويتكلم لكن تبقي بلدك محتلة وتتكلم على جيشنا هنزل بالشبشب على قفاك».

وغردت بسنت: «لما إسرائيل تقفل سفارتها عشان مقهورة من تنمية جيشنا لسينا وييجي خروف يقول السيسي يهودي نقوله يحرق الجاموسة اللي خلفتك»، فيما قال عباس: «إمــّـا النـّصر أو الشـّهادة دفاعا عن الوطن وأهله، وليس لنا أن نختار غير ذلك، هؤلاء هم خير أجناد الأرض».

كلنا جيش

وقال نور: «لدينا ألف سبب كي نحترم قواتنا المسلحة، ونحملها على الرءوس أولهم لم نعتاد على المذلة»، وعلق محمد قائلًا: «وقت الجد مفيش شعب.. كلنا جيش نفديكي يا مصر بالروح والدم».

وعلق عمر: « ماقدروش على مصر ليه؟ لأن مصر جيشها عظيم لا هو فئوى ولا طائفى ولا هو من أهلي وعشيرتي، جيش مصر هو شعب مصر.. تحيا مصر»، فيما قال محسن: «أنا والحمد لله مصري وبحب مصر وفخور بجيش مصر علشان جيشنا كله رجال أبطال وهم خير أجناد الأرض»، وغردت زهراء قائلة: «رجالتنا أسود واقفين على الحدود، مابيعرفوش يأس ولا ضعف ولا خوف، رافعين شعارهم بشموخ.. إما النصر أو الشهادة».

عشاق التحدي

وقالت عفاف: «إذا كان الزمان والإنسان ضدى.. فأنا مصرى أعشق التحدى.. ولو دق الموت بابي وشاء ربى أن يطوى شبابى.. سأموت وأفنى لتحيا بلادي»، وعلقت غادة: «أنا مصرية وجيشي هو الجيش المصري بكم رأسي تطول عنان السماء.. بكم أفتخر».

وعلق مصطفى: «أتعلمت حاجات كتير في جيشنا بحب جيش بلدى.. رجالة»، وقالت إيناس: «تدريبات شاقة حياة قاسية دافعين أرواحهم ثمن لتراب بلدهم شايلين روحهم على أكفهم إنهم أبطال الوحدات الخاصة البحرية فخر مصر».

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads