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عبد الفتاح: لو قاطعنا الحاجات الغالية «هترخص».. الدول المتقدمة «بتعمل كده»

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عبد الفتاح: لو قاطعنا الحاجات الغالية «هترخص».. الدول المتقدمة «بتعمل كده» عبد الفتاح: لو قاطعنا الحاجات الغالية «هترخص».. الدول المتقدمة «بتعمل كده»

التحرير

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قال الإعلامي معتز بالله عبد الفتاح، إنه في بعض الأوقات يقوم بعض الفلاحين وبعض المسؤولين في بتصدير السلع بسعر رخيص واستيراده مرة أخرى بسعر أعلى، مناشدًا وزيرا الزراعة والتموين وكذلك المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل من أجل الرقابة على الأسواق والحد من الأسواق العشوائية، التي تؤثر على تجار الجملة والتجزئة والمواطنين المستهلكين على حد سواء.

وأضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج «حلقة الوصل»، على قناة «أون لايف»، أنه يجب على وزارة الزراعة إرشاد المزارعين بزراعة محاصيل بعينها، مستطردا: "هي شغلة وزارة الزراعة إيه غير إنها تقول للناس تزرع إيه، الناس بقى تأخذ بالكلام ده أو لا، كل واحد حر بس لازم يكون هناك بنود معينة تسير عليها الوزارة".

وأشار إلى أنه يجب على المواطنين العمل على تخفيض السلع من خلال عدم التكالب على السلع التي ترتفع أسعارها، قائلًا: «لو لاقيت البامية غالية ما تشتريهاش، بلاش نتكالب عليها، ده لو فيه إشاعة بأن الخضار هيقل في الأسواق هتلاقي الناس جارية على الخضار جري».

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وتابع: «البامية والطماطم والأرز والحاجات دي لو قاطعناها وهي غالية هترخص لأنها مش سلع معمرة دي سلع هتبوظ لو ما محدش اشتراها، بيحصل كده في أوروبا والدول المتقدمة وكذلك الدول العربية المتقدمة، الناس ليه بتجري على الطماطم بتتحوم؟».

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التحرير

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