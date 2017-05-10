مخاطر الموازنة الجديدة.. «المالية»: العجز قد يصل إلى 370 مليار جنيه

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قال الدكنور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، إن وزارة المالية أرسلت بيانًا لمجلس النواب بالمخاطر المتوقعة التي قد تواجهها الموازنة، والمتمثلة في انخفاض معدلات النمو، الأمر الذي يشكل خطرًا على أداء الموازنة العامة، بالإضافة إلى استمرار ضعف معدلات نمو التجارة العالمية.

وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حلقة الوصل»، على قناة «أون لايف»، أنه من المتوقع أن يؤثر هذا البطئ على حصيلة الإيرادات العامة خاصة متحصلات قناة السويس والضرائب الجمركية والضرائب على الواردات والصادرات ونمو محدود لصادرات السلع والخدمات، الأمر الذي سيكون له أثر سلبى على قدرة الاقتصاد المصرى.

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وأشار نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، إلى أنه في موازنة العام الجديد سيتم صرف تريليون و206 مليار جنيه، في حين أنه ما يدخل في موازنة الدولة لا يتجاوز الـ800 مليار جنيه، وبالتالي فإن نسبة العجز ستقدر بحوالي 370 مليار جنيه.