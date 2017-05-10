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وزير التربية والتعليم || نظام جديد لأجور المعلمين حسب الكفاءة .. تعرف علي التفاصيل

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وزير التربية والتعليم || نظام جديد لأجور المعلمين حسب الكفاءة .. تعرف علي التفاصيل وزير التربية والتعليم || نظام جديد لأجور المعلمين حسب الكفاءة .. تعرف علي التفاصيل

قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي خلال إجتماعه مع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن وزارة التربية والتعليم تقوم حالياً بإعداد نظام جديد لأجور ومرتبات المعلمين وذلك وفقاً للكفاءة.

وأشار وزير التربية والتعليم أنه يوجد كبير من المعلمين ممن تم تعيينهم بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 تم تعيينهم وهم لم يحصلوا على دبلومة في التربية كشرط أساسي للعمل فى مهنة التدريس من خريجي الكليات الجامعية  الأخري، حيث أن قانون الكادر ينص على ذلك وبالتالي فهؤلاء المعلمين بحاجة إلى إعادة تأهيل.

وأضاف وزير التربية والتعليم بـأنه يوجد نحو مليون و300 ألف معلم يعملون فى التربية والتعليم  وسوف يتم تصنيفهم خلال الفترة المقبلة حسب الكفاءة.

وفي ذلك السياق قال الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أن اللجنة قد وضعت دراسية كافية من أجل رفع أجور ومرتبات المعلمين لتحويلهم من حد الفقر والكفاف إلى حدود الأمان.

واضاف الدكتور جمال شيحة بأنه بحساب تكلفة رفع أجور ومرتبات المعلمين فإن وزارة المالية سوف تحتاج إلى 24 مليار زيادة في المخصصات التمويلية.

 

 

المصدر : فايف

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