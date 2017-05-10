محافظ الدقهلية يتفقد منفذ السلع الرمضانية بمبنى الديوان العام

الدقهلية - رامي القناوي:

تفقد محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي، مساء الثلاثاء، منفذًا لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة، أقامته القوات المسلحة في ديوان عام المحافظة، استعدادًا لشهر رمضان.

وخلال الزيارة، اطلع المحافظ على أنواع السلع المعروضة وأسعارها ومدى تلبيتها لاحتياجات المواطنين.

ويضم المعرض سلعًا رمضانية منها: البلح، والتين، وقمر الدين، والأرز، والعدس، والمعكرونة، والدقيق، والزيت، والمسلى البلدي، ومنتجات الألبان، فضلاً عن الفول، والسكر، واللحوم المفرومة، والعسل بنوعيه الأبيض والأسمر، والمنظفات.

وفي السياق، طالب المحافظة المسؤول عن توريد السلع إلى المنفذ بالتوسع بزيادة الكميات المعروضة، واستكمال الناقص منها، لمواجهة الطلبات المتزايدة المتوقعة خلال الشهر الكريم، مشيرًا إلى إتاحة عرض السلع خارج المنفذ بما لا يعيق الحركة المرورية.