بالصور || مذيعات تزوجن بعد الأربعين .. آخرهن وفاء الكيلاني «تقرير»

سمر العشري

عاد الحب ليزور قلب الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني من جديد، مع بلوغها محطة الرابعة والأربعين من عمرها، وبعد انفصالها بقليل عن زوجها اللبناني السابق طوني ميخائيل.

منذ أشهر ليست بالطويلة وقع الانفصال بين "وفاء" وزوجها اللبناني في صمت، وخرجت تسريبات عدة تفسر أسباب الخلاف بينهما، إلا أن مذيعة "المتاهة" التزمت الصمت التام، ولم تعلق على الأمر، وما هي إلا أشهر وفتحت "وفاء" قلبها لتجربة أخرى، هذه المرة بطلها الفنان السوري تيم الحسن.

قصة الحب التي جمعت قلبي "وفاء" و"تيم" يبدو أنها كانت تختمر في سرية تامة، ولم يشعر بها أحد، حتى اكتملت خيوطها تمامًا، واحتفلا بعقد قرانهما مؤخرًا في القاهرة بعيدًا عن الأعين، واتفقا على أن يقام حفل الزفاف خلال الفترة القليلة المقبلة.

وفاء الكيلاني

وفاء الكيلاني ليست هي الأولى على الساحة الإعلامية التي فتحت قلبها للزواج بعد سن الأربعين، إذ هناك عدد من الأسماء خاضوا تجارب مماثلة، نرصدها في التقرير التالي:

ريهام سعيد

مذيعة "صبايا الخير" واحدة من الإعلاميات التي خضن تجربة الزواج عدة مرات، كان آخرها في العام 2016، بعد أن طالتها موجة من الشائعات حول علاقتها برجل الأعمال طارق صبري، إلى أن أعلنت زواجه منها.

"ريهام" كانت تزوجت من قبل ثلاث مرات، وقالت في لقاء تليفزيوني سابق مع المذيعة سمر يسري: إنها لم تتزوج عن حب سوي مرة واحدة من بين كل التجارب.

بسمة وهبة

وتشمل القائمة أيضًا الإعلامية بسمة وهبة التي لم تكد تدلف إلى محطة الأربعين، حتى احتفلت بزواجها من ضابط شرطة شهير، بعد أن انفصلت عن زوجها السابق رجل الأعمال السعودي أسامة السيد، الذي أنجبت منه ولدين "عبد الرحمن"، و"عبد العزيز".

زواج "بسمة" من الضابط الشهير جاء بعد عدة أشهر فقط من انفصالها عن أسامة السيد، وحضر حفل الزفاف وقتها عدد من الفنانين، والإعلاميين، وشاركت في إحيائه الراقصة الاستعراضية فيفي عبده.

بثينة كامل

عقب ثورة يناير مباشرة، وبالتحديد في أغسطس 2011، أعلنت الإعلامية المخضرمة بثينة كامل، ارتباطها بالمستشار أشرف البارودي أحد قادة تيار الاستقلال وقتها، واحتفلت بزواجها منه، في حضور عدد من نجوم السياسة والإعلام، كان من بينهم الإعلامية الشهيرة جميلة إسماعيل.

وكانت مذيعة التليفزيون المصري التي تبلغ من العمر حاليًا خمسة وخمسين عامًا متزوجة من عماد أبو غازي، الذي تولي منصب وزير الثقافة من قبل، ولها منه ابنة وحيدة.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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