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تطور مفاجئ وخطير في سيناء يثير مخاوف أمنية كبرى .. ويدفع إلى رفع حالة الاستنفار الأمني بالمدينة

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تطور مفاجئ وخطير في سيناء يثير مخاوف أمنية كبرى .. ويدفع إلى رفع حالة الاستنفار الأمني بالمدينة تطور مفاجئ وخطير في سيناء يثير مخاوف أمنية كبرى .. ويدفع إلى رفع حالة الاستنفار الأمني بالمدينة

واقعة خطيرة ومقلقة، قالت مصادر في مديرية أمن شمال سيناء ومرفق الإسعاف، الثلاثاء، خلال تصريحات صحفية، لموقع “مصراوي”، بأن مسلحين ملثمين، اختطفوا سيارة إسعاف تحت تهديد السلاح وسط مدينة العريش، محذرين من أمر خطير جداً، سيترتب على ذلك.

وأضاف مصدر الإسعاف أن المسلحين أوقفوا السيارة رقم 2275 التابعة لمرفق إسعاف العريش، يستقلها سائق يُدعى “أحمد الراعي”، ومسعف يدعى “إحسان كمال”، في شارع 23 يوليو أمام مسجد النصر في وقت متأخر الثلاثاء، ثم تركوا السائق والمسعف بعد وقت قصير من توقيفهما، بينما استولوا على السيارة.

كما أشار مصدر أمني، إلى أن هناك استنفار أمني في المدينة بحثًا عن السيارة المسروقة، والتي من المرجح أن يستخدمها، المنتمين لتنظيم “داعش” في سيناء، في مهاجمة القوات.

 

 

 

المصدر : فايف

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