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بالتفاصيل || تعرّف على الراكب المتهم بمحاولة تفجير طائرة قادمة من جدة والسبب الحقيقي وراء تهديده بالتفجير

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بالتفاصيل || تعرّف على الراكب المتهم بمحاولة تفجير طائرة قادمة من جدة والسبب الحقيقي وراء تهديده بالتفجير بالتفاصيل || تعرّف على الراكب المتهم بمحاولة تفجير طائرة قادمة من جدة والسبب الحقيقي وراء تهديده بالتفجير

أعلن مصدر أمني مسؤل، بمطار القاهرة، أن الراكب الموجه له تهمة التهديد بتفجير طائرة ركاب، قادمة من جدة بالسعودية، هو مواطن مصري بالمعاش ويبلغ من العمر 61 عاما، وكان يعمل بشركة غزل ونسيج المحلة الكبري بمحافظة الغربية .

وتابع المصدر الأمني، أنه أثناء التحقيق مع الراكب، تبين أن الراكب قادم من المملكة العربية على متن طائرة ركاب من طراز فلاي ناس، وكان سبب وجودة بالأراضي السعودية هو أداء مناسك العمرة .

وذكر الراكب، في أقواله أنه تعرض لمعاملة سيئة، من قبل السلطات السعودية في مطار جدة أثناء إنهاء إجراءات عودته لمصر، وتم مطالبته بدفع مبالغ مالية في مطار  جدة بزعم أن معه وزن زائد على المسموح به، لذلك هدد بتفجير الطائرة على سبيل رد الاعتبار لنفسه فقط.

وعلى الجانب الآخر ذكر المصدر الأمني، أنه بسؤال الركاب الذين كانوا بصحبة الراكب أكدوا أن الراكب هو من افتعل المشكلة مع السلطات السعودية وليس العكس.

هذا وتلقى مطار القاهرة، إشارة من قائد الطائرة القادمة من جدة، تفيد بوجود راكب يهدد بتفجير الطائرة، فهرعت على الفور سلطات المطار إلى مكان هبوط الطائرة معلنة حالة الطوارئ القصوى، وتم السيطرة على الموقف لحظة هبوط الطائرة واصطحاب الراكب لمباشرة التحقيقات.

 

 

 

المصدر : فايف

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