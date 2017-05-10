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بالصور || قرار صادم لوزارة العمل السعودية .. إيقاف استقدام هذه الوظائف رسمياً

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بالصور || قرار صادم لوزارة العمل السعودية .. إيقاف استقدام هذه الوظائف رسمياً بالصور || قرار صادم لوزارة العمل السعودية .. إيقاف استقدام هذه الوظائف رسمياً

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فى المملكة العربية إيقافها استقدام وظائف أطباء الأسنان رسميا، لإتاحة فرص العمل لأطباء الأسنان السعوديين والسعوديات، وفق خطة الدولة لـ"سعودة" المملكة.
 
وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمى عبر موقع التدوينات الصغيرة "تويتر":" بالتنسيق مع وزارة الصحة، "العمل والتنمية الاجتماعية" توقف الاستقدام لوظائف أطباء الأسنان لإتاحة فرص العمل لأطباء الأسنان السعوديين والسعوديات".
 
ذكر أن الوزارة تعمل على "سعودة" عدة قطاعات فى خطة لاحتواء الأعداد الكبيرة للخريجين من السعوديين ذكورا وإناثا، كما تسعى لخفض أعداد العاطلين عن العمل فى المملكة والذين تتجاوز نسبتهم 11%.
وزارة العمل السعودية
 

فى إطار خطة "سعودة" المملكة..السعودية تحرم مهنة طب الأسنان على غير السعوديين

 


المصدر : فيتو

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