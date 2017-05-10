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بالصور || انتشار الروائح الكريهة بمطار القاهرة .. وهذا هو السبب !!

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بالصور || انتشار الروائح الكريهة بمطار القاهرة .. وهذا هو السبب !! بالصور || انتشار الروائح الكريهة بمطار القاهرة .. وهذا هو السبب !!

سادت حالة من الغضب بين المسافرين بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة، بعد انبعاث روائح كريهة من حقائب المعتمرين التابعين للخطوط .
 
وقالت مصادر بمطار القاهرة، إنه تم تشكيل لجنة من شرطة ميناء القاهرة وشرطة الميناء والجمارك لبحث الواقعة.
 
وأكدت المصادر أن الروائح اندلعت بسبب وجود كميات كبيرة من اللحوم والأطعمة التالفة، مما أدى إلى صدور روائح كريهة من داخل مخازن الحقائب المتخلفة، وتم التخلص منها بإعدامها داخل أرض المهبط.
 
وكانت صالات مطار القاهرة، شهدت قبل أسبوعين، تكدسا للمعتمرين التابعين للخطوط الجوية السعودية بسبب تأخر إقلاع 14 رحلة جوية، ونجحت إدارة الأزمات بمطار القاهرة في التعامل معها بالتعاون مع مسئولي إدارة النقل السعودي.
بالصور.. مطار القاهرة: أطعمة فاسدة وراء واقعة انتشار الروائح الكريهة
 
بالصور.. مطار القاهرة: أطعمة فاسدة وراء واقعة انتشار الروائح الكريهة
 
بالصور.. مطار القاهرة: أطعمة فاسدة وراء واقعة انتشار الروائح الكريهة
 
بالصور.. مطار القاهرة: أطعمة فاسدة وراء واقعة انتشار الروائح الكريهة
 
بالصور.. مطار القاهرة: أطعمة فاسدة وراء واقعة انتشار الروائح الكريهة
 

 

 

المصدر : فايف

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