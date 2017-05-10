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بالصور| شبهة فساد تثير غضب المستبعدين من قرعة إسكان «أوقاف أسوان»

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استمرت الأزمة المتفجرة بين مستبعدى «إسكان أوقاف أسوان» ومسئولى المحافظة بعد إجراء القرعة العلنية لتوزيع 4920 وحدة سكنية ضمن المشروع الإسكاني لعام 2008.

وأبدى عدد من المستبعدين تشككهم في نزاهة القرعة للمشروع الإسكاني، مشيرين إلى حدوث تلاعب فى الكشوف النهائية للمستحقين المسموح لهم بالدخول فى القرعة العلنية من بينهم دخول أكثر من 4 و3 أشقاء فى القرعة، فضلا عن قبول أوراق عدد من الحاجزين فى أيام عطلات رسمية.

وقال مصطفى حمدى أحد الحاجزين المستبعدين: «أقسم بالله هناك 4 و3 و2 أشقاء تم إدراجهم فى القرعة العلنية لتوزيع وتخصيص وحدات مشروع إسكان الأوقاف بأسوان والتى بدأ إجراؤها اعتبارا من السبت الماضى ولمدة 10 أيام».

وطالب مسئولى هيئة الأوقاف المصرية ومحافظة أسوان بالتحقيق فورا فى الواقعة لبيان حقيقة شبهة الفساد والتحايل على القانون الذى استخدمة البعض فى الحصول على وحدات سكنية دون وجه حق، فى الوقت الذى حرموا فيه أشخاصا آخرين مستحقين فعليا.

وأضاف عمرو السودانى منسق ائتلاف مستبعدى إسكان أوقاف أسوان، أن هناك شبهة فساد نطالب بالتحقيق فيها بشأن إعلان الكشوف النهائية للمستحقين بدخول القرعة العلنية، لافتا إلى أن الكشوف تثبت أن هناك عددا من الحاجزين تم إدراجهم وحجزهم للوحدات السكنية أيام الجمعة وهى عطلة رسمية بالوحدة المحلية لمدينة أسوان وهى أيام 19 و26 سبتمبر  و10 أكتوبر عام 2008.

وأشار إلى أن نحو 200 مستبعد من أصل 900 شخصا تقدموا فعليا يوم الاثنين الماضى بدعوى قضائية مستعجلة فى القضاء الإدارى بأسوان (الشق المستعجل)، للمطالبة بوقف إجراءات القرعة العلنية.

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