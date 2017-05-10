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فيديو| بعد شرائها طفل من والده.. شيماء فرج: «مش هحط بلاستر على بوقي»

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فيديو| بعد شرائها طفل من والده.. شيماء فرج: «مش هحط بلاستر على بوقي» فيديو| بعد شرائها طفل من والده.. شيماء فرج: «مش هحط بلاستر على بوقي»

التحرير

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استنكرت الإعلامية شيماء جمال، الهجوم الحاد الذي تعرضت له بعد عرض حلقة برنامجها "المشاغبة"، المذاع على قناة "ltc" حول شرائها طفل من والده مقابل 5 آلاف جنيه.

وقالت شيماء، خلال حلقة الثلاثاء: "مكناش طالعين نتاجر بالغلابة ولا يتقال كلمة ملهاش لازمة علينا، الرجالة بتهاجم الست لإنها ناجحة، واللي يضايق أكتر أن المهاجمة دون دليل".

وتابعت: "الناس مش عاجبها أننا عرضنا مشكلة حقيقة تمس المجتمع كله"، مؤكدة أن "اختطاف واغتصاب الأطفال مشكلة كبير تواجه المجتمع، وإحنا غلطنا لما سلطنا الضوء على ملف خطف الأطفال، ولا عشان اتكلمت وما حطتش على بوقي بلاستر".

واستكملت: "الناس بتسأل مين شيماء جمال، ولأول مرة هقدم نفسي أنا أجرأ صحفية في العالم، وأنا اللي صورت مذبحة كرداسة، وبرد على كل المهاجمين ضدي".

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وأضافت شيماء: "انا ما قولتش لحازم اللي ظهر معايا أنه يروح يبيع ابنه المعاق ولا يحط صورته على النت، ولا أهله يرحبوا بينا كإننا من أهل البيت عشان بس هنشتريه".

يذكر أن الإعلامية شيماء جمال،  قالت في الحلقة السابقة، إن الطفل "محمود" ليس له ذنب أنه مصاب بارتخاء الأعصاب، موضحة أن والد الطفل لم يبال بأخذنا ابنه وأن كل ما يهمه هو الحصول على المال، وأنها عندما حاولت أن ترغبه في ابنه ذكرت له أنها سوف تقوم ببيع أعضائه بمزاد، حتى يستفيق ويعود لضميره ولا يقوم بالتضحية به، إلا أنه لم يبال بذلك.

وقال والد الطفل "محمود" في مقطع تم تصويره بكاميرا سرية لعملية الشراء: "اللي هياخد الطفل هيكون في شرطين، الأول ياخده ويمشي وأنا كده ماعرفوش، وتاني شرط لا أعرف بيته ولا يعرفني، ولو رن على تليفوني أنا ماعرفوش".

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التحرير

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