بالفيديو || جثة فتاة طنطا المذبوحة تشير لقاتلها بعلامة معينة غامضة بعد ذبحها ومغستلها تخرج عن صمتها وتكشف عن مفاجأة جديدة

سمر العشري

منذ أيام تم العثور على جثة طالبة الإعدادية بطنطا، مما أثار غضب الأهالي، وازداد الغضب بعدما تبين أن الجثة عارية من ملابسها السفلية، وبعد إجراء التحريات، تبين أن سائق توك توك وراء الواقعة، وكان برفقته اثنين آخرين، قتلوا المجني عليه، وتركوها جثة هامدة بالزراعات.

وفي لقاء لوالدي إلهام ضحية الذئاب البشرية مع برنامج العاشرة مساءاً، أجهشا والديها بالبكاء ولا يصدقون ما حدث لابنتهم، حيث أكد والدها أنه يعمل بمستشفى وأثناء دخوله المشرحة بالصدفة تفاجأ بجثة إلهام ابنته، وكانت صدمة قوية له عجز لسانه عن الكلام ساعتها.

وقال والدها أقسم بالله أن المحامي الذي سيدافع عن القتلة سأقوم بقتله، فيما أشار الأهالي أنهم سيحرقون بيوتهم، وسادت حالة من الحزن والغضب بين الأهالي، ووعبروا عن ذلك بكلمات يعجز اللسان عن ذكرها.

ومن جهة أخرى أكد الأهالي أن الطب الشرعي قال لهم أن الفتاه لم يتم اغتصاها، ليخالفوا بذلك تصريحات الداخلية، والتي قالت أن الفتاه تعرضت للاغتصاب قبل قتلها على يد عشيقها، بعد تهديدها له بفضح العلاقة التي بينهما عندما اكتشفت أنه تقدم لخطة فتاه أخرى.

ومن جهة أخرى أكدت مغسلة فتاة طنطا المذبوحة أن “إلهام” ما زالت بكراً ولم يتم اغتصابها ولم يظهر على جسدها أي علامات اغتصاب، لتكذب بذلك الروايات القائلة باغتصابها قبل ذبحها، ومن جهة أخرى أشارت شقيقة فتاة طنطا في لقاء لها مع الإعلامية ” ريهام سعيد” ببرنامج” صبايا الخير” أن من قام بقتلها هم ثلاثة شباب، لأنهم بعد أن وجدوا جثة أختها وجدوها تشير بيدها لرقم ثلاثة، وأضافت أن أصابع الاتهام تشير لشاب بالقرية المجاورة مؤكده أنه كان يعاكسها بكلمات جارحة كثيراً.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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