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حملات على مساجد الدقهلية لمنع استخدام مكبرات الصوت قبل الأذان

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حملات على مساجد الدقهلية لمنع استخدام مكبرات الصوت قبل الأذان حملات على مساجد الدقهلية لمنع استخدام مكبرات الصوت قبل الأذان

التحرير

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قـرر طه زيادة، وكـيل وزارة الأوقاف في محافظة الدقهلية، أمس الثلاثاء، تحويل جميع العاملين بمسجدى إدريس والنجار ومفتش المنطقة المختص إلى التحقيق لاستخدام مكبرات الصوت الخارجية قبل الأذان.

ونبه زيادة على جميع الأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال بضرورة الالتزام التام بتعليمات الوزارة بقصر مكبرات الصوت والسماعات الخارجية على الأذان وشعائر الجمعة.

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وأضاف: «المديرية ستكثف حملاتها على جميع المساجد للقضاء على أي مخالفات لتعليمات الوزارة وتوجيهاتها، وستتخذ إجراءات حاسمة ضد أي مخالف أو متجاوز».

 

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التحرير

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