اتحاد الكرة: الأهلي سيواجه زاناكو بحضور 6 آلاف مشجع

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نفى عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، ما تردد عن حضور 30 ألف مشجع للأهلي والزمالك، خلال مواجهتي زاناكو، وكابس يونايتد، بافتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال «حسين» خلال مداخلته الهاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «مساء الانوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة «oN sport»، أن الأمن وافق على حضور 5 آلاف مشجع فقط، قبل أن يتم زيادتها إلى 6 آلاف.

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وتابع، أنه تواصل مع وليد مهدي، منسق النادي الأحمر، وأبلغه أن الموافقة الأمنية جاءت بحضور 5 آلاف مشجع، بالإضافة إلى 1000 دعوة.