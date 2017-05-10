بوفون يواصل تحطيم الألقاب.. ومبابي الهداف الصغير

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تأهل فريق يوفنتوس الإيطالي، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تغلبه على نظيره موناكو الفرنسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، الثلاثاء، على ملعب يوفنتوس أرينا، في إياب نصف نهائي الشامبيونزليج.

هذه هي المرة التاسعة التي يتأهل فيها البيانكونيري إلى المباراة النهائية في دوري الأبطال، وينتظر اليوفي الفائز من مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

وشهدت المباراة صناعة أرقام وكسر أرقام أخرى، نستعرضها لكم في السطور التالية..

لم يخسر يوفنتوس في آخر 50 مباراة على أرضه في كل البطولات، فاز في 43 وتعادل 7، آخر خسارة جاءت في 23 أغسطس 2015 ضد أودينيزي (1-0)، كما أصبح أول فريق إيطالي يصل إلى 250 مباراة في تاريخ البطولات الأوروبية، بفارق مباراة واحدة أكثر من ميلان (249)، كما أنه خامس فريق يصل إلى 250 مباراة في البطولات الأوروبية، بعد 408 مباراة لريال مدريد، و321 لبايرن ميونخ و288 لبرشلونة و261 لمانشستر يونايتد.

حافظ اليوفي على نظافة شباكه في 690 دقيقة في دوري الأبطال، وهي ثاني أطول سلسلة في تاريخ البطولة بعد آرسنال 995 في 2005-06، حيث أن أطول سلسلة دقائق دون تلقي أهداف في تاريخ دوري الأبطال، 853 ليمان، 737 نافاس، 658 فان در سار، 623 ديدا، 600 بوفون، 593 بودو إغنر.

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بوفون هو ثاني لاعب إيطالي يخوض 150 مباراة في البطولات الأوروبية، 36 مع بارما، و114 مع يوفنتوس، بعد باولو مالديني صاحب الـ174 مباراة.

فارق الأيام بين كيليان إمبابي وجانلويجي بوفون هو7621، وهو أكبر فارق بالعمر بين هداف وحارس في مباراة إقصائية في تاريخ دوري الأبطال.

أنهى ماريو ماندجوكيتش سلسلة من 6 مباريات دون تهديف في دوري الأبطال، وهو أسوأ أرقامه في البطولة، حيث سجل 15 هدف في 45 مباراة في البطولة.

داني ألفيس اشترك بـ7 أهداف في دوري الأبطال هذا الموسم، سجل 3 وصنع 4 منها 3 ضد موناكو، سجل 1 وصنع 2. كما سجل 3 أهداف في دوري الأبطال هذا الموسم، وهو أفضل أرقامه في موسم واحد، ألفيس اشترك بـ18 هدف في دوري الأبطال منذ 2012/13، سجل 6 وصنع 12.

كيليان إمبابي صاحب الـ18 عام و140 يوم، أصبح أصغر لاعب يسجل هدف في نصف نهائي دوري الأبطال، كما أن أهداف كيليان إمبابي الـ6 في دوري الأبطال هذا الموسم جاءت كلها في الأدوار الإقصائية، كما أن موناكو هو ثالث فريق من الدوريات الـ5 الكبرى يسجل 150 هدف في كل البطولات هذا الموسم، بعد برشلونة (160) وريال مدريد (158).