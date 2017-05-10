حركة تنقلات محدودة بأمن القاهرة تطيح رئيس مباحث الطرق والمنافذ

كتب - فتحي عمر:

أجرى اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، حركة تنقلات محدودة، تركزت بإدارة تأمين الطرق والمنافذ.

وكان من أبرز من شملت الحركة الجديدة العميد مجدي مصطفي، رئيس مباحث الطرق والمنافذ بالقاهرة، الذي أعفي من منصبه.

وتأتي الحركة على خلفية حادث استهداف أفراد كمين شرطة بالطريق الدائري في منطقة المقطم من قبل مسلحين، أول مايو الجاري.

وأسفر الحادث الذي تبنته حركة حسم عن استشهاد كلاً من النقيب محمد عادل وهبة السيد من قوة إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن القاهرة، والنقيب أيمن حاتم عبد الحميد رفعت من قوة مباحث قسم شرطة عين شمس، وأمين الشرطة شعبان محمد عبد الحميد من قوة إدارة تأمين الطرق، وإصابة 5 من رجال الشرطة.