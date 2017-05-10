العرب اليوم: الرئيس الألماني في رام الله.. وتقدم القوات العراقية بالموصل

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

تأثرت الساحة العربية، اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث الهامة، والتي كان أبرزها تقدم القوات العراقية في الموصل والرئيس الألماني في رام الله، إضافة إلى اعتقال الشرطة الاسرائيلية للعديد من الفلسطنيين.

1- القوات العراقية تحرر أحياء جديدة

عنصر من قوات مكافحة الارهاب العراقية في الموصل اليوم الثلاثاء (أ ف ب)

أعلن قائد عمليات قادمون يا نينوى عن تحرير أحياء جديدة في الساحل الأيمن من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي شمال غربي الموصل، 400 كيلومتر شمالي بغداد.

2- الرئيس الألماني يصل لمقر الرئاسة الفلسطينية

الرئيس الألمانى في رام الله اليوم الثلاثاء (أ ف ب)

وصل إلى مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله الرئيس الألماني فرانك شتاينماير، وقام فور وصوله بوضع إكليل زهور على ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات.

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3- قوات إسرائيلية تعتقل 15 فلسطينيًا من الضفة الغربية

مسيرات للفلسطنيين تضامنًا مع الأسرى في غزة اليوم الثلاثاء (أ ف ب)

اعتقلت قوات من الجيش الإسرائيلي 15 فلسطينيًا من أنحاء الضفة الغربية.

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4- اختطاف سبعة ناشطين مدنيين في بغداد

عناصر الشرطة العراقية تستجوب فتاة - أرشيفية (أ ف ب)

اختطفت جماعة مسلحة سبعة ناشطين مدنيين بينهم طلبة جامعات من سكنهم وسط بغداد ولم يعرف مصيرهم إلى الآن، حسبما أفادت مصادر أمنية وناشط مدني وكالة فرانس برس.

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5- مهاجرون يجتازون السياج الحدودي بين المغرب وإسبانيا

مهاجرون ينتظرون على الحدود بين المغرب وأسبانيا - أرشيفية (أ ف ب)

تمكن حوالي مئة مهاجر أفريقي من دخول جيب مليلية الإسباني بتسلق السياج الحدودي مع المغرب، على ما أفادت مصادر متطابقة.

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