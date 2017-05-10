10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

أعرب وزير الخارجية الألماني، زيجمار جابريل، عن اعتقاده بأن نشر الاستقرار في ليبيا لن يكون إلا عن طريق حل سياسي،

قال تشوي الثاني سفير كوريا الشمالية في المملكة المتحدة، إن بلاده ستمضي قدما باتجاه تجربتها النووية، وحذر أحمد أبو

الغيط، الأمين العالم لجامعة الدول العربية تفشي وباء الكوليرا في اليمن، وأكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنه لن

يمكن السماح لتركيا بالترويج لإعادة تطبيق عقوبة الإعدام بين مواطنيها على الأراضي الألمانية.

1- وزير الخارجية الألماني: لا يمكن نشر الاستقرار في ليبيا إلا بحل سياسي

وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل في برلين في 23 أبريل 2017 (أ ف ب)

أعرب وزير الخارجية الألماني، زيجمار جابريل، عن اعتقاده بأن نشر الاستقرار في ليبيا لن يكون إلا عن طريق حل سياسي،

مؤكدًا على ضرورة فعل كل شيء من أجل جلوس كل أطراف الصراع في ليبيا في النهاية إلى طاولة المفاوضات.

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2- سفير كوريا الشمالية لدى بريطانيا: سنمضي قدمًا نحو تجربتنا النووية السادسة

تشوي الثاني سفير كوريا الشمالية في المملكة المتحدة - أرشيفية

قال تشوي الثاني سفير كوريا الشمالية في المملكة المتحدة، إن بلاده ستمضي قدما باتجاه تجربتها النووية السادسة في

الوقت والمكان الذي يختاره زعيمها كيم جونج أون.

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3- أبو الغيط: الوضع الصحي في اليمن ينذر بكارثة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (يسارًا) مع وزير الخارجية الأردني (يمينًا) في عمان في

19 مارس 2017 (أ ف ب)

حذر أحمد أبو الغيط، الأمين العالم لجامعة الدول العربية تفشي وباء الكوليرا في اليمن الذي أدى إلى وفاة وإصابة المئات

حتى الآن، مشيرًا إلى أن وضع القطاع الصحي في مختلف المُحافظات اليمنية يبعث على الانزعاج والقلق، وينذر بكارثة

إنسانية يُمكن تفاديها إن جاءت الاستجابة الدولية في الوقت المناسب.

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4- عباس: مستعد للقاء نتنياهو برعاية ترامب

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في واشنطن في 3 مايو 2017 (أ ف ب)

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتوجه قريبا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة،

معربا عن استعداده للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تحت رعاية ترامب.

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5- أوباما: أي رئيس أمريكي يعيش في ''سجن لطيف جدًا''

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في شيكاغو في 3 مايو 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، إنه لا يفتقد القيود الأمنية التي كانت مرتبطة بعمله السابق كرئيس للولايات

المتحدة الأمريكية، مضيفًا: "رؤساء الولايات المتحدة يعيشون فيما يسمى بالفقاعة التي تشبه شجنًا لطيفًا".

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6- أردوغان: تركيا جزء من أوروبا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول في 4 مايو 2017 (أ ف ب)

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7- ميركل: لن نسمح بدعاية في ألمانيا لإعادة تطبيق ''الإعدام'' في تركيا

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين في 8 مايو 2017 (أ ف ب)

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنه لن يمكن السماح لتركيا بالترويج لإعادة تطبيق عقوبة الإعدام بين مواطنيها على

الأراضي الألمانية، حال أرادت تركيا إعادة إدخال هذه العقوبة مجددًا.

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8- وزير الخارجية القطري: اتفاق أستانة الأخيرة خطوة إيجابية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - أرشيفية

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن اتفاق أستانة الأخيرة خطوة إيجابية لكنه ليس بديلا

عن الانتقال السياسي في سوريا ورحيل بشار الأسد.

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9- نائب وزير الخارجية الروسي: يجب إزالة المشكلات التي تركتها إدارة أوباما

نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابوكوف - أرشيفية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن بلاده ترى ضرورة إزالة المشكلات، التي تركتها أدارة الرئيس السابق

باراك أوباما ، من أجل تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن .

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10-رئيس الوزراء الفرنسي السابق: سأكون مرشحا عن حركة ماكرون في الانتخابات البرلمانية

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي السابق مانويل فالس، أنه سيقف خلف الرئيس المنتخب إيمانويل ماكرون وحركته السياسية

الناشئة في الانتخابات البرلمانية المقررة في يونيو القادم، مضيفًا: "سأكون مرشحا عن حركة ماكرون في الانتخابات البرلمانية.

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