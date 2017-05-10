بالفيديو || تفاصيل مثيرة جديدة في حادثة السائحة البولندية وشاهد عيان يروي تفاصيل مثيره .. وماذا فعل معها الفندق عندما وجدها تستلقى عارية في اللوبي

سمر العشري

ما زال الغموض يكتنف حادثة السائحة البولندية، والتي كشفنا عنها اليوم نقلاً عن عدة مواقع بولندية وتحدثت عنها بعد ذلك القنوات والصحف المصرية، إلا أن شاهد عيان رفض ذكر اسمه أكد لموقع “هاف بوست البريطاني” في نسخته العربية، أن السائحة أتت لمصر وتوجه بها وكيل الشركة السياحية التي تعاملت معها ويسمى محمود خيري إلى منتجع Three Corners Equinox Beach Resort، إلا أن المنتجع استدعى خيري بعد أيام قليلة ليأخذها خارج المنتجع وذلك بعد أن وجدوا سلوكياتها غريبة، ووجد مسئولي الفندق أنها تستلقي عارية في اللوبي وتتعامل بشكل غريب مع العاملين في المنتجع.

وتوجه بها خيري إلى المطار لترحيلها إلى بلادها إلا أن سلطات مطار الغردقة رفضت مغادرتها، نظراً لحالتها المرضية الغريبة وانخفاض ضغط الدم لديها بشكل كبير، مما دفع خيري للذهاب بها إلى مستشفى بورت غارب والتي رفضت استقبالها لأنه ليس لديها قسم نفسي، خاصة بعد أن لاحظ الأطباء أن السلوك النفسي للسائحة غير طبيعي فقام خيري بالاتصال بشرطة السياحة المصرية.

وأجبرت شرطة السياحة المستشفى على قبول السائحة البولندية، وقد حاولت داخل المستشفى الهرب والانتحار، ويظهر أحد الفيديوهات والتي تحاول من خلاله القفز من أحد شرفات المستشفى، لولا تدخل الممرضات لمنعها وأكدت إدارة المستشفى أنها حاولت شنق نفسها بأحد الستائر في غرفتها.

وكشف الإعلامي الشهير ” معتز الدمرداش” من خلال برنامجه ” 90 دقيقة” والمذاع على قناة المحور الفضائية المصرية، تفاصيل جديدة حول تعرض السائحة ” البولندية” للاغتصاب قبل انتحارها في مدينة ” مرسى علم” .

انتحار السائحة البولندية

كما أشار مدير مكتب ” المصري اليوم” بالبحر الأحمر ” محمد سيد سليمان” مؤكداً ان الغموض مصاحب لتلك الفتاة منذ قدومها إلى مطار مرسى علم، مشيراً أن زملاؤها أكدوا أن حالتها النفسية كانت سيئة للغاية، حيث أنها كانت دائمة البكاء ولم يعرف أحد لماذا تبكي، كما أنها كانت دائمة السكر ، وهذا يوكد أنها عملية انتحار.

وأشار صحفي المصري اليوم ان السبب في إشاعة خبر اغتصابها هو وجود صحفي بولندي بالصدفة في الفندق التي تقيم فيه البولندية، حيث أن النيابة العامة أمرت بشريح الجثة لحين وصول محقق بولندي لمناظرة الجثة

المصدر : مصر فايف