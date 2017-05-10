جنح مدينة نصر تحسم مصير توفيق عكاشة في اتهامه بتزوير شهادة الدكتوراه

جناية القاهرة تنظر محاكمة 10 متهمين في "عنف البساتين"

1 أغسطس.. الحكم على ضابط قتل طالبا بمشاجرة مع مسؤول "لازم حازم"

النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة وفاة مواطنة مصرية في ألمانيا