مصادر أمنية تكشف تفاصيل جديدة بشأن راكب هدد بتفجير طائرة جدة

سمر العشري

بدأت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي مساء اليوم الثلاثاء، التحقيق مع الراكب المصري الذي هدد بتفجير طائرة "فلاي ناس" القادمة من جدة ، لكشف غموض الواقعة والدوافع منها.

وقالت مصادر أمنية إن "المعلومات الأولية تؤكد أن الراكب مصري الجنسية "61 عاما" موظف بالمعاش وكان يعمل بشركة الغزل والنسيج بمحافظة الغربية، وهدد بتفجير الطائرة أثناء رحلة عودته من أداء مناسك العمرة".

وأضافت المصادر في تصريحات صحفية، أن الراكب أوضح لسلطات الأمن أنه تعامل بشكل سيّء فور إنهاء إجراءاته في جدة وحتى صعوده للطائرة، مما دفعه للتهديد بتفجير الطائرة.

وقالت المصادر "إنه بسؤال المعتمرين معه على الطائرة أكدوا أن الراكب افتعل المشاكل أثناء إنهاء إجراءات السفر بمطار جدة، خاصة أن شركة الطيران طالبته بدفع وزن زائد في جدة وافتعال مشكلة معهم".

وتقوم سلطات الأمن بفحص الراكب جنائياً، ثم يتم عرضه على الحجر الصحي لبيان حالته الصحية.

وكانت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي قد ألقت القبض على أحد الركاب بعد تهديده بتفجير طائرة "فلاي ناس" القادم عليها من جدة.

وأضافت المصادر في تصريحات صحفية اليوم، إن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد طائرة "فلاي ناس"، يطلب استدعاء الشرطة بسبب تهديد راكب مصري بتفجير الطائرة، وعلى الفور أسرعت سيارات الإسعاف والمطافئ إلى موقع 17 على المهبط، وتم السماح بهبوط الطائرة وصعدت سلطات الأمن إلى الطائرة، وتم السيطرة على الراكب، وتسليمه إلى إحدى الجهات الأمنية للتحقيق معه.​

المصدر : مصراوي

شبكةعيونالإخبارية

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