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رسمياً || صرف 600 جنيه منحة رمضان للعاملين بهذه الجهة الحكومية .. والحكومة تكشف عن مفاجأة سارّة للموظفين نهاية الشهر الجاري

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رسمياً || صرف 600 جنيه منحة رمضان للعاملين بهذه الجهة الحكومية .. والحكومة تكشف عن مفاجأة سارّة للموظفين نهاية الشهر الجاري رسمياً || صرف 600 جنيه منحة رمضان للعاملين بهذه الجهة الحكومية .. والحكومة تكشف عن مفاجأة سارّة للموظفين نهاية الشهر الجاري

تزامناً مع اقتراب شهر رمضان الكريم، عقد مجلس جامعة بورسعيد، برئاسة الأستاذ الدكتور شمس الدين محمد شاهين، رئيس الجامعة، اجتماعه الشهري، منذ أيام، لمناقشة الموضوعات المطروحة بجدول أعمال مجلس الجامعة، وذلك بمقر الجامعة الرئيس بمدينة بورفؤاد.

هذا وقد وافق مجلس الجامعة، خلال الاجتماع، على صرف منحة 600 جنيه للعاملين بالجامعة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، فضلاً عن منح درجة الدكتوراه لـ10 باحثين، منهم (8 بكلية التمريض، وباحث واحد بكل من كليتي رياض الأطفال والتجارة)، بالإضافة إلى منح درجة الماجستير لـ17 باحثا، منهم (5 باحثين بكلية العلوم، واثنان من الباحثين بكل من كليات: التربية النوعية، رياض الأطفال، التجارة، التربية، والتمريض، وباحث واحد بكل من كليتي الهندسة والتربية الرياضية).

كان وزير المالية، قد صرح، بأنه سيتم صرف علاوة الـ10%، للعاملين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، أواخر مايو الجاري، بأثر رجعي من يوليو الماضي، بحد أدنى 65 جنيه، وحد أقصى 120 جنيه.

 

 

 

 

المصدر : فايف

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