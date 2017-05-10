حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

مرت العواصم حول العالم، اليوم الثلاثاء، بالعديد من الأحداث الهامة، والتي كان أبرزها احتفالات روسيا بعيد النصر، والانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية، إضافة إلى انفجار غاز وقع غانا.

1- الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية

فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية بسيول اليوم الثلاثاء (أ ف ب)

توجه الناخبون الكوريون الجنوبيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفًا للرئيسة السابقة باك كون هيه، التي تم عزلها جراء فضيحة فساد في مارس الماضي.

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2- احتفالات روسيا بيوم النصر

طائرات عسكرية تحلق أثناء استعراض عسكري في موسكو اليوم الثلاثاء (أ ف ب)

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العالم إلى الاتحاد في محاربة "الإرهاب"، مؤكدًا أن روسيا يمكنها صد أي عدوان محتمل، وذلك بمناسبة إحياء الذكرى الثانية والسبعين لانتهاء الحرب العالمية الثانية.

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3- باكستان تستدعي سفير طهران

رئيس الوزراء الباكستاني يصافح وزير الخارجية الإيراني في إسلام أباد يوم 3 مايو 2017 (أ ف ب)

حذرت وزارة الخارجية الباكستانية طهران من أن التصريحات التي أدلى بها رئيس الجيش الإيراني في وقت سابق تتعارض مع روح العلاقات الأخوية بين باكستان وإيران.

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4- عشرات المصابين في انفجارات غاز بغانا

عمليات نقل المصابين جراء انفجار في أكرا - أرشيفية (ا ف ب)

أعلن متحدث باسم قوات الإطفاء في غانا عن إصابة ما لا يقل عن 120 شخصًا جراء عدة انفجارات غاز حدثت في أرض تابعة لشركة غربي البلاد.

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5- مواجهات بين الشرطة الفنزويلية والمعارضة

مسيرات للمعارضة الفنزويلية في كاراكاس اليوم الثلاثاء (أ ف ب)

استخدمت الشرطة الفنزويلية الغاز المسيل للدموع لمنع آلاف المعارضين لمشروع الرئيس نيكولاس مادورو تشكيل جمعية تأسيسية، من الوصول إلى وسط كراكاس.

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