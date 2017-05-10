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رسميا.. «فيفا» يوافق على زيادة مقاعد إفريقيا في مونديال 2026

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رسميا.. «فيفا» يوافق على زيادة مقاعد إفريقيا في مونديال 2026 رسميا.. «فيفا» يوافق على زيادة مقاعد إفريقيا في مونديال 2026

التحرير

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أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء، زيادة في مقاعد قارة إفريقيا ببطولة كأس العالم، بعد تعديل النظام وزيادة عدد المنتخبات لـ 48 منتخبا بداية من كأس العالم 2026. 

وأقر مجلس الفيفا، خلال انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد، في العاصمة البحرينية، اليوم الثلاثاء، عملية الترشح لاستضافة مونديال 2026 واعتمد عدد المقاعد المخصصة لكل قارة.

كما وافق المجلس أيضا على اقتراح لجنته الصادر في 20 مارس الماضي، بشأن حصص القارات لمونديال 2026، والذي يتضمن:

- 16 مقعدا لأوروبا (ويفا)

- 9 لأفريقيا (كاف)

- 8.5 لآسيا (اي اف سي)

- 6.5 لأمريكا الجنوبية (كونميبول)

- 6.5 أمريكا الوسطى وأمريكا الشمالية والكاريبي (كونكاكاف)

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- 1.5 لأوقيانوسيا.

وسيتأهل البلد المضيف مباشرة للمونديال، ويكون مقعده من ضمن المقاعد المخصصة لقارته.

وفي حال مشاركة عدة دول بشكل مشترك في استضافة البطولة، سيحدد مجلس الفيفا عدد المنتخبات المتأهلة تلقائيا.

وعن شروط اختيار الترشيحات، اتفق المجلس على سلسلة من المبادئ منها وجود اشتراطات خاصة بعدد المباني والبنية التحتية واستدامة وحماية حقوق الانسان والبيئة.

كما سيأخذ في الاعتبار وثائق الدعم الحكومي ونموذج التنظيم والاستعداد لانشاء تراث، حسبما أعلن الفيفا.

وسيتم ارسال نسخة كاملة من شروط التقدم لاستضافة البطولة إلى الاتحادات الاعضاء التي ستسجل نفسها للمشاركة في العملية.

وسيكون مونديال 2026 الاول بمشاركة 48 منتخبا، وتعتزم الولايات المتحدة والمكسيك وكندا التقدم بملف مشترك لاستضافته.

وبذلك سيرتفع عدد مباريات البطولة من 64 إلى 80 لكن أيام المسابقة ستظل 32 يوما كما هي، وسيتم تقسيم المنتخبات في 16 مجموعة تضم كل منها 3 فرق، سيتأهل منها اثنتان للدور التالي.

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التحرير

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