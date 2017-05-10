رسميا.. إنتر ميلان يقيل «ستيفانو بيولي»

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أقالت إدارة نادي انتر ميلان الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق، وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية للنيراتزوري، وخروج النادي من المنافسة على المقاعد الأوروبية، حيث يحتل المركز الـ7 في ترتيب جدول الكالتشيو برصيد 56 نقطة.

تولى بيولي مهام تدريب الفريق الأول لكرة القدم في نادي انتر ميلان في الـ8 من نوفمبر الماضي، وخاض مع الفريق 27 مباراة، خسر في 10، وتعادل في 3 مباريات، وفاز في 14 مباراة.

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ولم يستطع الإنتر بالفوز في أي من مبارياته الـ7 الأخيرة، حيث كان آخر فوز له في الـ12 من مارس الماضي، في الجولة الـ28 من الكالتشيو أمام فريق أتلانتا بنتيجة (7-1).