بالفيديو || نشطاء التواصل الاجتماعي يكشفون تفاصيل مثيرة عن «فتاة البرجر» .. " ممثلة إعلانات ومسلسلات وشخصيتها غير سوية " فاكرين إننا شعب جاهل

فتاة إعلانات

قال سامح أبو عرايس: "بائعة البرجر الغلبانة في مؤتمر الشباب طلعت ممثلة.. ياسمين رحيم بتاعة عربية البرجر هي ممثلة سينما وإعلانات مش مجرد فتاة بسيطة.. ياسمين رحيم عملت عدة إعلانات أشهرها دورها في إعلان شركة اتصالات اللي ظهرت فيه كموظفة خدمة عملاء وجملتها الشهيرة "ده احنا هنعمل لولولولولولي فرح ".. وعملت إعلان موبينيل كانت بتقول فيه "أجري يا مجدي ".. وعملت إعلان عصير فروتي...".

«مش بنت غلبانة»

وحكى أبو عرايس: "بائعة الهامبرجر الغلبانة ممثلة في السينما والدراما.. مثلت مع محمد هنيدي في "مسلسليكو".. ومثلت في فيلم "رامي الاعتصامي" ودور صغير في فيلم "طير انت".. وفيلم "حلم عزيز" مع أحمد عز.. وفيلم "30 فبراير".. ومسلسل "سر علني".. وفيلم "جيم أوفر".. هي دي ياسمين رحيم اللي ادعت أنها بنت بسيطة غلبانة عملت عربية برجر بدل البطالة والبلدية شالتها.. فاكرين الواد بتاع الفريسكا!".

شخصية غير سوية

وتقول لمياء محمود: "الناس بتفترض حسن النية إلى أن يثبت العكس عارفة.. لكن البنتين دول كان ظاهر على مستواهم مصدقتهمش لسبب بسيط ويمكن ساذج؛ لو كان ممكن البنت في مصر تعمل ده، كنت عملته أنا، ياريت ينفع أكسب كويس لأني حعمل أكل جديد محدش حيبيعه غيري؛ لكن مينفعش بنت تقف الوقفة دي عندنا ولو بترخيص.. مش مهم بقي الفيلم اتعمل ليه.. الدليل الوحيد اللي أملكه اننا قدام شخصية غير سوية وده كان السبب وراء نزولها الشارع تبيع فيه برجر...".

فيلم هندي

محمد النجار: "الحقيقة هي فعلًا ظهرت في إعلانات قبل كده ومثلت مع محمد هنيدي، بعيد عن كل ده كان فيلم هندي ولا مش فيلم هندي، مع تقديري للهند وأفلامها الجميلة".