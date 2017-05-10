بالفيديو || منتقبة تقص شعر تلميذة داخل مدرسة إعدادى بدار السلام

سمر العشري

تكرارا لحادثة قص شعر فتاة على يد سيدة تحمل “مقص أوكاتر” فى حقيبتها وقعت كارثة جديدة وبنفس المنطقة دار السلام ولكن هذه المرة الضحية تلميذة فى الصف الثالث الإعدادى والمتهمة ولية أمر أحد التلاميذ داخل مدرسة إعدادية للبنات، وكانت قد سبقتها واقعة تعرض صحفية لقص شعرها على يد سيدة داخل مترو الأنفاق.

وحكىت والدة الطفلة “ليديا ” 15 سنة فى الصف الثالث الإعدادى عن تفاصيل تعرض ابنته لقص شعرها على يد سيدة داخل مدرستها بدار السلام فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج العاشرة مساء الذي يقدمه المذيع وائل الإبراشي علي قناة دريم الفضائية .

وقالت والدة الطفلة أن ابنته توجهت الى مدرسة أحمد زويل الإعدادية بنات بمنطقة دار السلام لحضور أحد الدروس وكان باب المدرسة مزدحما فى الدخول ثم شعرت ابنته بشيء ينغزها فى ظهرها فالتفتت خلفها لتشاهد سيدة “منقبة ” كانت تقف وراء ظهرها ، شعرت ليديا بالخوف وهرعت مسرعه الى الفصل.

وأضاف أن ابنتها عقب دخولها الفصل فى المدرسة وجلوسها شعرت بشيء يشكها فى ظهرها وباستكشافها الأمر وجدت شعرها مقصوصا ومبعثرا داخل طيات ملابسها مشيرا الى أنه عقب عودة ابنته الى المنزل ومعرفته بما حدث لها توجه الى المدرسة ودخل للمدير وتم التعرف على هوية تلك السيدة وأنها ولية أمر أحد التلاميذ حيث اعترف فراش المدرسة عليها، وأوضح والد الطفلة أنه حرر محضرا بالواقعة برقم 6665 جنح دار السلام وتم الإدلاء ببيانات المتهمة ولكن لم يتم القبض عليها حتى الآن ومازالت تتحرك بحرية وتذهب الى المدرسة يوميا.

المصدر : أونا

شبكةعيونالإخبارية

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