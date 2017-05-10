مجلة أمريكية: الأردن يراقب عن كثب زيارة ترامب إلى المنطقة

مصراوي Masrawy

كتب - عبدالعظيم قنديل:

قالت مجلة "ناشيونال انترست" الأمريكية إن الرئيس الأمريكى يحتاج إلى حلفاء معتدلين في معركته ضد دوافع التطرف، لافتةً إلى أن الأردن يراقب عن كثب زيارة الرئيس ترامب إلى إسرائيل، التي حُدد لها أواخر الشهر الجاري، معللة ذلك بأن قادة الأردن لديهم اهتمام بالغ بالسياسة الأمريكية تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأكدت المجلة الأمريكية أن النظام الملكي الهاشمي يوازن علاقته مع الغرب ضد التيارات الراديكالية، وقالت في هذا الصدد، إن خطاب ترامب الشعوبي يتطلب اهتمام قادة الأردن باستمرار، لافتةً إلى أن الأردن التزم سياسة متوازنة في نظرته للحرب الأهلية السورية، إذ اضطرت عمان إلى الموازنة بين المشاركة في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش وتهدئة الحدود الشمالية الأردنية في مواجهة الزخم العسكري الروسي.

وأوضح التقرير أن المملكة الأردنية الهاشمية تمكنت من اجتياز فترة دقيقة، لاسيما مع اشتعال حدودها الخارجية من جميع الاتجاهات، على الرغم من تنبوء العديد من المراقبين بسقوط النظام السياسي الداخلي، لاسيما وأن الأردن يعد عضو حاسم في التحالف الدولي لهزيمة تنظيم الدولة، بالإضافة إلى أنه توجهاته تندرج في إطار الإسلام المعتدل، وداعية للسلام العربي الإسرائيلي.

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن تحالف الأردن مع الولايات المتحدة الأمريكية يعد مفتاح ضبط القوى للقيادة الأردنية داخليًا وخارجيًا، مبرهنة على ذلك بأن العاهل الأردني أول زعيم عربي التقى ترامب، بالإضافة إلى أنه أول زعيم عالمي يقابل الرئيس الأمريكي مرتين منذ تولي ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

ولفت التقرير إلى أن مواقف الأردن تجاه موسكو ودمشق تحسنت بشكل كبير بعد انتخاب الرئيس ترامب، مؤكدًا أن عمان فضلت التمسك بوضع الانتظار والترقب حتى تتوافق واشنطن وموسكو حول مستقبل النظام السوري.​