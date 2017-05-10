أخبار عاجلة

ملاعب ONsport: الزمالك يختار أحمد مرتصى رئيسا لبعثة الفريق أمام الأهلي الليبي -
«فرحنا لفرحتكم».. نجوم الفن والإعلام يهنئون تيم حسن ووفاء الكيلاني -
السفيرة عزيزة - محمد مدحت " مستر إيجيبت " ... مواصفات ملك الجمال وكيف يتم إختياره -
ملاعب ONsport: الأهلي يسافر برج العرب غدا استعدادا للقاء زناكو -
السفيرة عزيزة - النجمة / هالة صدقي تقدم ملك جمال مصر محمد مدحت " مستر إيجيبت " بطريقة مختلفة -
ملاعب ONsport: البدري يلمح للرحيل عن الأهلي بنهاية يوليو -
بالصور.. إزالة 13 حالة تعدّ على أراض زراعية بدمنهور -
بالصور.. أساتذة وطلاب "السياحة والفنادق" يزورون مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر -
محافظ سوهاج يهدّد بسحب العربات الذكية من المخالفين -
بالصور- وزير الثقافة يعلن إعادة إصدار "مجلة السفور".. ويؤكد: مهدت لثورة 1919 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مجلة أمريكية: الأردن يراقب عن كثب زيارة ترامب إلى المنطقة

Google+ Print
مجلة أمريكية: الأردن يراقب عن كثب زيارة ترامب إلى المنطقة مجلة أمريكية: الأردن يراقب عن كثب زيارة ترامب إلى المنطقة

مصراوي Masrawy

كتب - عبدالعظيم قنديل:

قالت مجلة "ناشيونال انترست" الأمريكية إن الرئيس الأمريكى يحتاج إلى حلفاء معتدلين في معركته ضد دوافع التطرف، لافتةً إلى أن الأردن يراقب عن كثب زيارة الرئيس إلى إسرائيل، التي حُدد لها أواخر الشهر الجاري، معللة ذلك بأن قادة الأردن لديهم اهتمام بالغ بالسياسة الأمريكية تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأكدت المجلة الأمريكية أن النظام الملكي الهاشمي يوازن علاقته مع الغرب ضد التيارات الراديكالية، وقالت في هذا الصدد، إن خطاب ترامب الشعوبي يتطلب اهتمام قادة الأردن باستمرار، لافتةً إلى أن الأردن التزم سياسة متوازنة في نظرته للحرب الأهلية السورية، إذ اضطرت عمان إلى الموازنة بين المشاركة في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش وتهدئة الحدود الشمالية الأردنية في مواجهة الزخم العسكري الروسي.

وأوضح التقرير أن المملكة الأردنية الهاشمية تمكنت من اجتياز فترة دقيقة، لاسيما مع اشتعال حدودها الخارجية من جميع الاتجاهات، على الرغم من تنبوء العديد من المراقبين بسقوط النظام السياسي الداخلي، لاسيما وأن الأردن يعد عضو حاسم في التحالف الدولي لهزيمة تنظيم الدولة، بالإضافة إلى أنه توجهاته تندرج في إطار الإسلام المعتدل، وداعية للسلام العربي الإسرائيلي.

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن تحالف الأردن مع الولايات المتحدة الأمريكية يعد مفتاح ضبط القوى للقيادة الأردنية داخليًا وخارجيًا، مبرهنة على ذلك بأن العاهل الأردني أول زعيم عربي التقى ترامب، بالإضافة إلى أنه أول زعيم عالمي يقابل الرئيس الأمريكي مرتين منذ تولي ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

ولفت التقرير إلى أن مواقف الأردن تجاه موسكو ودمشق تحسنت بشكل كبير بعد انتخاب الرئيس ترامب، مؤكدًا أن عمان فضلت التمسك بوضع الانتظار والترقب حتى تتوافق واشنطن وموسكو حول مستقبل النظام السوري.​

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حوار- كيف تعامل ترامب مع قضايا الشرق الأوسط خلال المئة يوم الأولى من حكمه؟

حوار- كيف تعامل ترامب مع قضايا الشرق الأوسط خلال المئة يوم الأولى من حكمه؟

زعيم الديمقراطيين بالشيوخ: قرار ترامب بإقالة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي "خطأ فادح"

زعيم الديمقراطيين بالشيوخ: قرار ترامب بإقالة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي "خطأ فادح"

مجلة أمريكية: الأردن يراقب عن كثب زيارة ترامب إلى المنطقة

مجلة أمريكية: الأردن يراقب عن كثب زيارة ترامب إلى المنطقة

موظفو الخارجية الإسرائيلية يستغلون زيارة ترامب للتصعيد ضد الحكومة

موظفو الخارجية الإسرائيلية يستغلون زيارة ترامب للتصعيد ضد الحكومة