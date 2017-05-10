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السعودية تدعو الإمارات للقمتين الخليجية و"الإسلامية - الأمريكية"

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السعودية تدعو الإمارات للقمتين الخليجية و"الإسلامية - الأمريكية" السعودية تدعو الإمارات للقمتين الخليجية و"الإسلامية - الأمريكية"

مصراوي Masrawy

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات

أبوظبي - (أ ش أ):

تلقى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لحضور قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، التي ستعقد في الرياض 21 مايو الجاري.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الرسالة تضمنت دعوة خليفة بن زايد لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي ستعقد في الرياض خلال نفس الفترة.

وتسلم الرسالة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لدى استقباله اليوم الثلاثاء ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي.

وشهد اللقاء تباحث حول العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يعود بالخير والنفع على البلدين.

حضر اللقاء أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، والدكتور محمد بن عبد الرحمن البشر سفير المملكة العربية لدى الإمارات.

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