تسليم 23 خطاب تخصيص أراض صناعية في الأقصر بالمجان (صور)

الأقصر - محمد محروس:

سلم محافظ الأقصر محمد بدر، والمهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية 23 خطاب تخصيص أراض صناعية بالمجان لمستثمرين بالمحافظة، وافقت الهيئة على طلباتهم لإنشاء مصانع بالمنطقة الصناعية في منطقة البغدادي.

ووصف محافظ الأقصر هذه الخطوة، خلال المؤتمر الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء، بأنها تأتي في إطار جهود المحافظة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة التجارة والصناعة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالإسراع في عمليات التنمية بالصعيد من خلال توفير وإتاحة أراض صناعية كاملة المرافق للمستثمرين للبدء في تدشين مشروعات توفر فرص عمل لأبناء المحافظة، وتحقق التنمية المستدامة بما يرفع الناتج المحلي.

في السياق، وجه المحافظ بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات وتنمية المناطق الصناعية، لافتًا إلى اتخاذ المحافظة عدة خطوات تضمن تقديم تسهيلات لتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين لإقامة مشروعات تنموية بالمحافظة، مشددًا على ضرورة التنسيق مع كل الجهات المعنية لتذليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين.

وأوضح المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة وافقت على 23 طلبًا لإقامة مشروعات من بين 29 طلبًا تقدم بها رجال أعمال، مضيفًا أن الهيئة أجرت الدراسات اللازمة بشأن الطلبات المقدمة واتخذت قراراتها بتخصيص أراض تتراوح مساحتها بين 300 متر و17 ألف متر للمشروعات الموافق عليها.​