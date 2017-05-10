ضبط 72 هاربًا من أحكام ومتهمًا بحيازة أسلحة في أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

شنت مديرية أمن أسيوط، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لاستهداف البؤر الإجرامية والأماكن ذات الطبيعة الجغرافية الوعرة التي تشكل بيئة خصبة للعناصر الإجرامية، ما أسفر عن ضبط 42 شخصًا بحوزتهم أسلحة نارية متنوعة، و30 آخرين هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالسجن.

وأوضح اللواء عاطف قليعي، مدير أمن أسيوط، أن الحملة وجهت إلى مناطق القصير شرق بمركز القوصية، وجزيرة الحواتكة بمركز منفلوط، وقرية الحوطا الشرقية، ومنطقة حماد وعسرانه بمركز ديروط، وجزيرة بني فيز بمركز صدفا، واشتركت فيها إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، وقطاع الأمن المركزي.

حررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.​