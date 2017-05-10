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وزير الخارجية الألماني: لا يمكن نشر الاستقرار في ليبيا إلا بحل سياسي

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وزير الخارجية الألماني: لا يمكن نشر الاستقرار في ليبيا إلا بحل سياسي وزير الخارجية الألماني: لا يمكن نشر الاستقرار في ليبيا إلا بحل سياسي

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وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل

طرابلس - (أ ش أ):

أعرب وزير الخارجية الألماني، زيجمار جابريل، عن اعتقاده بأن نشر الاستقرار في ليبيا لن يكون إلا عن طريق حل سياسي، مؤكدًا على ضرورة فعل كل شيء من أجل جلوس كل أطراف الصراع في ليبيا في النهاية إلى طاولة المفاوضات.

وأضاف زيجمار جابريل في أعقاب لقاء مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة الذي يزور المانيا حاليا عبر هذا الطريق فقط واستقرار البلاد سنتمكن من تقليل تدفقات الهجرة القادمة إلى أوروبا عبر المتوسط.

وفي إشارة إلى الوضع في شمال أفريقيا قال وزير الخارجية الألماني: "نحن متفقان على أننا لن نصل في كل هذه الصراعات إلى حلول عسكرية".

وتشير بيانات الوكالة الأوروبية لحماية الحدود "فرونتكس" إلى أن عدد الأشخاص الذين وصلوا إيطاليا انطلاقًا من السواحل الليبية في الفترة بين يناير حتى منتصف أبريل الماضيين، بلغ نحو 28 ألف شخص.

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