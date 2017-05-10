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نقيب الصحفيين يؤكد تضامنه مع الزميل طارق حافظ.. وتقديم الدعم القانوني

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نقيب الصحفيين يؤكد تضامنه مع الزميل طارق حافظ.. وتقديم الدعم القانوني نقيب الصحفيين يؤكد تضامنه مع الزميل طارق حافظ.. وتقديم الدعم القانوني

مصراوي Masrawy

عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين

القاهرة - (أ ش أ):

أكد عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، تضامن النقابة مع الزميل طارق حافظ الصحفي بجريدة الفجر، والذي وجهت له تهمة خدش الرونق العام للقضاء، وتقديم الدعم القانوني له من جانب النقابة.

وأبدى النقيب ، في تصريح عقب اجتماع مجلس النقابة الطارئ اليوم ،" دهشته من التهمة الموجه للزميل، وتمنى أن يكون الكلام عن مدى دقة المعلومات الواردة بالتحقيق الصحفي الذي تسبب في الأزمة".

وأكد النقيب أنه أنقذ 4 زملاء من الحبس في قضايا نشر خلال الفترة الأخيرة.

من جهة أخرى، قال عضو المجلس محمد سعد عبد الحفيظ إن المجلس قرر إسناد مشكلة الزملاء بجريدة الوطن للجنة التسويات برئاسة وكيل المجلس إبراهيم ابوكيلة.​

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