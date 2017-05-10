أول فيديو لمحاولة سائحة بولندية الانتحار داخل مستشفى "بورتو غالب"

كتبت – سحر عزام :

عرضت الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي"، مقطع فيديو لمحاولة سائحة بولنديّة إلقاء نفسها من النافذة بعد وصولها لمستشفى بورتو غالب بالبحر الأحمر.

وقال الدكتور محمد سامي جمعة، مدير مستشفى بورتو غالب بالبحر الأحمر إن السائحة البولندية وصلت للمستشفى مريضة وفي حالة هياج وتم إعطائها مهدئات وفرض حراسة عليها من الممرضين.

وأضاف جمعة في مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة"، بأن السائحة حاولت إلقاء نفسها من النافذة بعد وصولها للمستشفى وقام الأطباء والتمريض بمنعها من الانتحار وربطها في السرير، لافتًا إلى إن الفتاة قامت بفك الرباط وضربت التمريض وهي في حالة هياج وقفزت من النافذة.

وأوضح مدير مستشفى بورتو غالب بالبحر الأحمر إن التقرير الطبي للمستشفى عن حالة المريضة لدى النيابة الآن بعد أخذ أقوال الأطباء والتمريض، مشيرًا لتسجيل الكاميرات محاولة السائحة البولندية القفز من النافذة وقيام التمريض بمنعها لدى وصولها للمستشفى.