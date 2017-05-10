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القبض على "إنتحارية" تبلغ من العمر 21 عاماً خططت لتفجير نفسها في "مصر" تفاصيل والكشف عن مخطط خطير

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القبض على "إنتحارية" تبلغ من العمر 21 عاماً خططت لتفجير نفسها في "مصر" تفاصيل والكشف عن مخطط خطير القبض على "إنتحارية" تبلغ من العمر 21 عاماً خططت لتفجير نفسها في "مصر" تفاصيل والكشف عن مخطط خطير

أجلت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الثلاثاء، البت في قضية فتاة كويتية متهمة بانتمائها لتنظيم داعش المتشدد.

وبحسب موقع “الشرق نيوز” الكويتي، كشف البرلماني الكويتي خالد الشطي، تفاصيل القضية اليوم الثلاثاء، مؤكدا في جلسة بالبرلمان الكويتي، أن الفتاة الكويتية تحاكم في قصر العدل بتهمة التخطيط لتنفيذ عملية إرهابية في .

وتوصلت سلطات الأمن الكويتية إلى معلومات تفيد اعتزام الفتاة البالغة من العمر 21 عاما الذهاب إلى مصر وتنفيذ عملية انتحارية، في سيناء وتمكن رجال الداخلية من القبض عليها، وعثروا بحوزتها على مخطط العملية الإرهابية إضافة إلى أوراق تؤكد صلتها بفكر تنظيم داعش المتطرف.

 

 

 

المصدر : مصر فايف

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